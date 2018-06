Eine bezahlbare Wohnung in einer deutschen Großstadt zu finden, ist alles andere als einfach. In München, Frankfurt und Hamburg steigen die Mieten seit Jahren – günstiger Wohnraum ist zunehmend knapp. Hinzu kommt: Ohne einen Immobilienmakler ging es in der Vergangenheit meist nicht. Bezahlt wurde er vom Mieter und nicht vom Vermieter, obwohl er ihn in der Regel beauftragt hatte.



Seit Anfang Juni gilt nun das sogenannte Bestellerprinzip. Das Gesetz schreibt vor: Die Provision zahlt derjenige, der den Immobilienmakler beauftragt hat. Stellt also ein Makler im Auftrag eines Vermieters eine Wohnungsanzeige ins Netz, bezahlt nun nicht mehr der Mieter, sondern der Vermieter die Provision. Viele Vermieter hatten deshalb angekündigt, künftig auf die Dienste der Makler zu verzichten und sich selbst um die Suche nach Mietern zu kümmern.



Verbraucherschützer fürchten nun, dass Wohnungssuchende durch alle möglichen Tricks dazu gebracht werden sollen, trotz des neuen Gesetzes die Makler-Provision zu bezahlen. Die Rede ist von Mieterhöhungen, unfairen Abschlagsforderungen und Knebelverträgen für Immobilien in besonders beliebten Wohngegenden. Doch was ist dran an der Provisionspanik?



Wir möchten wissen, welche Erfahrungen Sie, liebe Leser, in den vergangenen Wochen auf der Wohnungssuche gemacht haben. Wurden Sie gezwungen, eine Courtage zu zahlen, obwohl sie den Makler gar nicht beauftragt hatten? Oder macht das Bestellerprinzip die Suche nach Mietimmobilien einfacher? Schicken Sie uns Ihre Erfahrungen an makler-gesetz@zeit.de oder schreiben Sie in den Kommentarbereich unter diesem Artikel.



Wozu braucht man überhaupt einen Immobilienmakler? Sehen Sie dazu dieses Video aus unserem Archiv: