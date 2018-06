Ver.di-Chef Frank Bsirske hat im Kita-Tarifstreit Hoffnungen auf eine schnelle Einigung ohne Streiks gedämpft. "Die Beschäftigten erwarten Verbesserungen", sagte Bsirske kurz vor der neuen Verhandlungsrunde der Passauer Neuen Presse. "Sie wollen Anerkennung für die anspruchsvolle Arbeit, auch materiell."

Mit weiteren Zugeständnissen der Arbeitgeber, etwa hinsichtlich der Anerkennung von bei anderen Arbeitgebern gesammelter Berufserfahrung, könne zumindest ein erster Schritt zu einer Aufwertung sozialer Berufe erreicht werden. "Besser wäre es, wenn sich die Tarifpartner vor Oktober einigen", sagte der ver.di-Chef. "Wenn nicht, kommen auf alle Beteiligten große Belastungen zu. Auf Eltern, Arbeitgeber und auch auf die Beschäftigten und ihre Gewerkschaft."



Die Tarifverhandlungen gehen an diesem Donnerstag in eine neue Runde. Unter großem öffentlichen Druck suchen Arbeitgeber und Gewerkschaften in Offenbach nach einer Lösung. Die Gewerkschaften ver.di, GEW und Deutscher Beamtenbund haben die Schlichtungsempfehlung von Ende Juni als unzureichend zurückgewiesen. Ver.di hat bereits mit neuen Streiks ab Anfang Oktober gedroht, sollte es keine Nachbesserungen geben. Die Arbeitgeber hatten angekündigt, keine weiteren Zugeständnisse machen zu wollen. "Ich sehe keine Luft nach oben", sagte der Präsident der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände, Thomas Böhle.