Ein V, ein U, ein W oder doch vielleicht ein langes L? Nein, die großem Ölkonzerne spielen nicht Glücksrad, sondern rätseln seit Monaten, wie sich der Ölpreis entwickeln wird. Bricht er nochmals ein und erholt sich dann wieder schnell – wie bei einem V? Oder wird er jetzt langfristig unter 50 Dollar pro Barrel verharren, wie bei einem L?

BP-Chef Bob Dudley rechnet inzwischen mit einem langen U, mit nur einer kleinen Delle wie bei einem W. Schließlich würde die Sommerzeit, wenn die Leute sich ins Auto setzen, noch einmal kurz die Preise anziehen lassen, sagte er vor einigen Wochen. Eine düstere Prognose. Wer weiß schon, wie lange der Preis im Tal des U verharren wird. Die Internationale Energieagentur prognostizierte unlängst, dass der Ölpreis noch bis Mitte kommenden Jahres niedrig bleiben könnte.



Der Ölpreis gilt als Indikator für die Entwicklung der Weltwirtschaft – und die Perspektiven sind gerade verhalten. Die wachsende Unsicherheit über die konjunkturelle Entwicklung in China hat den Preis auf neue Tiefststände sacken lassen. Aber vielleicht noch viel wichtiger: Öl ist gerade im Überfluss vorhanden. Die Opec, angeführt von Saudi-Arabien, überschwemmt die Märkte geradezu mit dem Rohstoff, um mit niedrigen Preisen Konkurrenten aus dem Markt zu drängen. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet zurzeit gerade einmal 44 Dollar – im Sommer vergangenen Jahres waren es noch 115 Dollar. Die amerikanische Sorte WTI notiert sogar unter 40 Dollar.

Für die großen Öl-Konzerne sind das keine guten Nachrichten, da in immer entlegeneren Gebieten und in immer größeren Tiefen nach Öl gebohrt werden muss – und das ist teuer. Von den einstigen Milliardengewinnen ist bei einigen Konzernen aus dem Ölgeschäft nicht mehr viel übrig: Am Mittwoch gab beispielsweise Transocean Verluste in Höhe von zwei Milliarden Franken, also umgerechnet mehr als 1,8 Milliarden Euro bekannt. Der Schweizer Konzern ist einer der weltgrößten Ölausrüster und vermietet Ölplattformen.

Vor fünf Jahren kam er zu zweifelhafter Prominenz, als seine Plattform Deepwater Horizon im Golf von Mexiko in Brand geriet und den größten Ölunfall in der Geschichte der USA verursachte. Seitdem hat sich das Unternehmen nicht mehr berappeln können. Die roten Zahlen überraschen kaum, wenn man sich die Entwicklung der Einnahmen anschaut. Laut Financial Times vermietet Transocean seine Ölplattform Barents zukünftig für eine Tagesmiete von 300.000 Dollar an Shell. Zuvor hatte Transocean noch täglich knapp 550.000 Dollar am Tag in Rechnung stellen können. "In der Ausrüster-Branche gibt es Überkapazitäten", sagt Energie-Experte Steffen Bukold. "Das erhöht den Kostendruck."

Und es macht Übernahmen attraktiv, schließlich sind Konkurrenten gerade günstig zu haben. Am Mittwoch gab etwa der weltgrößte Ausrüster Schlumberger bekannt, für 12,9 Milliarden Euro den Dienstleister Cameron International kaufen zu wollen. Bei so düsteren Marktaussichten ist der Widerstand gering: Das Cameron-Management empfiehlt den Aktionären den Deal.