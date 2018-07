Der Staat hat im ersten Halbjahr wegen der Wirtschaftslage ein deutliches Plus erzielt. Bund, Länder, Kommunen und Sozialversicherungen nahmen zusammen 21,1 Milliarden Euro mehr ein als sie ausgaben, teilte das Statistische Bundesamt mit.

Der Überschuss entspricht 1,4 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Es ist der höchste jemals in einem ersten Halbjahr errechnete Überschuss. Damit könnte der Staat 2015 das zweite Jahr in Folge einen Überschuss schaffen: 2014 hatte dieser 0,3 Prozent betragen. In den beiden vorangegangenen Jahren hatte der Staat dagegen nach revidierten Angaben ein leichtes Defizit von jeweils 0,1 Prozent erzielt.



Der Überschuss des ersten Halbjahres teilt sich in vier Bereiche auf:



Die Hälfte entfiel auf den Bund, der einen Überschuss von 10,5 Milliarden Euro erzielen konnte.



Die Länder erzielten einen Überschuss von 2,6 Milliarden Euro und stabilisierten damit ihre Lage deutlich.



Das Plus der Gemeinden belief sich auf 4,2 Milliarden Euro. Sie haben damit im Vergleich zu den Vorjahren deutlich aufgeholt – im Durchschnitt, denn nach wie vor gibt es einzelne Gemeinden mit gewaltigen Defiziten.



Der Überschuss der Sozialversicherungen sank dagegen: Im ersten Halbjahr betrug er 3,7 Milliarden Euro – nach 6,5 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Parallel zu den Staatseinnahmen stieg auch das Bruttoinlandsprodukt, das für den Überschuss als Bemessungsgrundlage dient: Getrieben vom starken Außenhandel wuchs die Wirtschaft im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorquartal um 0,4 Prozent. Zu Jahresbeginn war der Anstieg mit 0,3 Prozent etwas moderater ausgefallen.

Als Grund für den Staatsüberschuss sehen die Statistiker die günstige Beschäftigungs- und Wirtschaftsentwicklung sowie eine "moderate Ausgabenpolitik". Denn durch die Rekordbeschäftigungsquote stiegen vor allem die Einnahmen aus der Einkommensteuer und den Sozialbeiträgen. Auch Sondereinnahmen durch die Versteigerung von Mobilfunkfrequenzen sowie sinkende Zinsausgaben trugen zum Überschuss bei.

Von den Ergebnissen für die ersten sechs Monate ließen sich allerdings nur begrenzt Rückschlüsse auf das Jahresergebnis ziehen, da die Ergebnisse in der zweiten Jahreshälfte oft niedriger ausfallen würden, schreiben die Statistiker.