Die Ukraine hat sich nach eigenen Angaben mit den wichtigsten Gläubigern auf Schuldenerleichterungen geeinigt. So seien die Kreditgeber mit einem Forderungsverzicht von 20 Prozent einverstanden, sagte Finanzministerin Natalia Jaresko. Die Umschichtung von Krediten mit einem Volumen von 18 Milliarden Dollar solle bis Ende Oktober abgeschlossen sein.



Durch diese Neustrukturierung der Verbindlichkeiten würde sich die Staatsverschuldung um umgerechnet etwa 3,6 bis 3,8 Milliarden Dollar (3,1 Milliarden Euro) verringern. Gläubiger Russland will sich an der Umschuldung wie schon in früheren Verhandlungen nicht beteiligen.



Weiterhin wurden dem Ministerium zufolge die Rückzahlfristen für Kredite verlängert. Zudem erhöht sich der Zinssatz leicht – von derzeit im Schnitt 7,2 auf 7,75 Prozent.

Nach Angaben von Ministerin Jaresko stimmt die Vereinbarung mit den Vorgaben des Internationalen Währungsfonds (IWF) überein. Der Fonds hatte die erfolgreiche Umschuldung zur Voraussetzung dafür gemacht, dass er 40 Milliarden Dollar Finanzhilfe gewährt.



Die Einigung steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung von Investoren. Die Regierung will den Plan bis Mitte September dem Parlament und den Investoren vorlegen.



Die Ukraine steht wegen Misswirtschaft und des Konfliktes mit prorussischen Separatisten im Osten des Landes am Rande einer Staatspleite. Ministerpräsident Arseni Jazenjuk hatte am Morgen über Facebook mitgeteilt, dass es "gute finanzielle Nachrichten" gebe. Er berief eine Sondersitzung des Kabinetts ein. Ursprünglich wollte die Ukraine 40 Prozent Schuldenerlass durch private Geber erreichen.



Präsident Petro Poroschenko beriet sich in Brüssel zugleich mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker. Die EU unterstützt das Land mit Finanzhilfen in Milliardenhöhe.

Der Konflikt im Osten des Landes könnte sich entschärfen, wenn eine am heutigen Donnerstag vereinbarte Waffenruhe am 1. September in Kraft tritt.