Die chinesische Zentralbank hat die Landeswährung Yuan erneut abgewertet. Der Yuan fiel auf ein Vierjahrestief, nachdem die Notenbank der Volksrepublik den Mittelwert des Währungskurses noch niedriger festgelegt hatte als bei der deutlichen Abwertung am Dienstag. Der Abschlag betrug dieses Mal 1,6 Prozent. An den Märkten löste der Schritt bei einigen Händlern Sorgen vor einem Währungskrieg aus.

Am Dienstag hatte die Notenbank noch erklärt, dass die Abwertung des Yuan um zwei Prozent nach einer Reihe von schwachen Konjunkturdaten eine einmalige Maßnahme gewesen sei. Mit der Abschwächung der Währung werden chinesische Waren auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähiger. Chinas Wirtschaft könnte dadurch angekurbelt werden. Unklarheit herrscht nun darüber, ob noch weitere Abwertungsschritte folgen. Die Zentralbank schrieb in einer Stellungnahme: "Momentan gibt es keine Basis dafür, die Abwertung des Wechselkurses fortzusetzen."

Der Yuan ist keine frei schwankende Währung wie etwa der Euro. Vielmehr ist er an den Kurs des Dollar gebunden: Die Zentralbank bestimmt an jedem Arbeitstag einen Referenzkurs, um den der Yuan um maximal zwei Prozent schwanken darf. Am Dienstag legte sie ihn auf 6,2298 Yuan je Dollar fest, nach 6,1162 Dollar am Montag. Am Mittwoch betrug dieser 6,43 Yuan je Dollar. Die chinesischen Börsen gaben nach dem erneuten Yuan-Rückgang zunächst nach, stabilisierten sich später aber in etwa auf dem Vortagsniveau.

Während die Zentralbank den Referenzkurs bislang selbst festlegte, soll sich der Kurs künftig am Schlussstand des Vortrages orientieren. Der Einfluss der Marktkräfte soll also gestärkt werden.



Die chinesische Regierung hofft mit dem Schritt, ihre Chancen auf eine Aufnahme in einen Korb von internationalen Reservewährungen des Internationalen Währungsfonds (IWF) zu verbessern. Darin sind bisher der US-Dollar, der Euro, das britische Pfund und der japanische Yen enthalten.

Der IWF sieht die neue Methode der chinesischen Zentralbank zur Bestimmung des täglichen Yuan-Referenzkurses positiv. Dies sei ein "willkommener Schritt" in Richtung einer größeren Flexibilität. Der Fonds gehe davon aus, dass China in zwei bis drei Jahren ein frei schwankendes Wechselkurssystem haben könnte.



Zentralbank lässt Dollar verkaufen

Mehrere Devisenhändler berichten jedoch, dass die Zentralbank Dollar verkaufen lasse und damit in den Devisenmarkt eingreife. Ziel sei offenbar, den Kurs des Yuan bei 6,43 zum US-Dollar zu halten. Das würde der offiziell angestrebten Flexibilität zuwiderlaufen. Die Zentralbank wollte sich auf Nachfrage der Nachrichtenagentur Reuters nicht dazu äußern.



An der Börse in Tokio hat die Abwertung des Yuan die Kurse belastet. Der Nikkei-Index für 225 führende Werte fiel wegen der Sorge um die chinesische Wirtschaft deutlich um 327,98 Punkte oder 1,58 Prozent auf den Stand von 20.392,77 Zählern. Auch der deutsche Leitindex Dax verlor in den ersten Handelsminuten 1,8 Prozent auf 11.093 Zähler.



Fast im Gleichschritt mit dem starken US-Dollar hatte der Yuan in den vergangenen zwölf Monaten im Vergleich zu vielen internationalen Währungen kräftig an Wert gewonnen. Zum Euro war der Yuan innerhalb eines Jahres um knapp 20 Prozent gestiegen.