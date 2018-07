Der neue Hauptstadtflughafen BER ist noch nicht eröffnet, dennoch wird schon in seinen Ausbau investiert – und in den des bestehenden Flughafens Schönefeld. 17 Millionen Euro stelle der BER-Aufsichtsrat dafür bereit, teilte das Gremium mit. Weitere 45 Millionen Euro fließen in den BER. Ziel der neuen Investitionen sei es, einen "mittelfristigen Ausbau bis 2023" einzuleiten, sagte die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FFB). Geplant ist demnach, dass der ehemalige DDR-Zentralflughafen bis 2022 parallel zum benachbarten BER in Betrieb bleibt.

Der neue Hauptstadtflughafen BER sollte eigentlich 2012 eröffnen. Dies scheiterte bislang jedoch an umfangreichen Bau- und Planungsmängeln. So hatte die zuständige Bauaufsicht im brandenburgischen Landkreis Dahme-Spree die Bauarbeiten in der BER- Haupthalle erst vor wenigen Tagen vorerst gestoppt – Grund seien "erhebliche Überschreitungen" von Gewichtsbelastungen im Gebäudedach, hieß es. Der Baustopp werde frühestens aufgehoben, wenn ein Prüfingenieur die Standsicherheit nachgewiesen habe.

Die Skepsis, dass der neue Termin eingehalten wird, ist deshalb groß – selbst bei den Verantwortlichen. "Es gehört zur Wahrheit dazu, dass es knapp wird mit den Zeiten", sagte Michael Müller, Vorsitzender des Aufsichtsrats und Regierender Bürgermeister Berlins zum geplanten Eröffnungstermin. Noch seien die Puffer allerdings nicht aufgebraucht.