Am Hauptstadtflughafen BER hat die zuständige Behörde die Bauarbeiten in der Haupthalle gestoppt. Grund seien "erhebliche Überschreitungen" von Gewichtsbelastungen im Gebäudedach, teilte der Landkreis Dahme-Spreewald mit. Der Baustopp werde frühestens aufgehoben, wenn ein Prüfingenieur die Standsicherheit nachgewiesen habe.

Die Flughafengesellschaft hatte am Freitag bereits vorsorglich Teile des Terminals gesperrt. Zuvor war bekannt geworden, dass in drei von 20 Deckenabschnitten zu schwere Rauchgasventilatoren eingebaut worden waren. Dies sei offensichtlich vor dem geplatzten Eröffnungstermin Mitte 2012 geschehen. Die Ventilatoren wiegen vier anstatt der genehmigten zwei Tonnen. Deshalb sind die für sie vorgesehenen Plattformen an der Dachkonstruktion zu stark belastet.



Das Problem war aufgefallen, als der Einbau weiterer Entrauchungsanlagen vorbereitet wurde. Nun sei ein "neuer statischer Standsicherheitsnachweis" notwendig, teilte der Flughafenbetreiber am Sonntag mit. Wie schnell dieser Sicherheitsnachweis erfolgen kann und ob womöglich weitere Umbauarbeiten nötig werden, blieb am Montag zunächst unklar.

Wegen schwerer Bau- und Planungsmängel bei der Brandschutzanlage konnte der Flughafen im Juni 2012 nicht in Betrieb gehen. In den Wochen zuvor hatten die Verantwortlichen versucht, die letzte Bauphase zu beschleunigen.



Opposition zweifelt an Eröffnung 2017

Berlins Regierender Bürgermeister und Flughafen-Aufsichtsratschef Michael Müller (SPD) hatte erst im vergangenen Dezember auf eine Anfrage des Abgeordneten Martin Delius (Piratenpartei) geantwortet, dass im Terminal keine zu hohen Deckenlasten festgestellt wurden. In Anbetracht des aktuellen Baustopps sagte Delius, der den Berliner Flughafen-Untersuchungsausschuss leitet: "Gut, dass wenigstens das Bauordnungsamt im Landkreis Dahme-Spreewald seine Arbeit macht."

Der CDU-Abgeordnete Stefan Evers attestierte der Geschäftsführung um Flughafenchef Karsten Mühlenfeld ein ernstes Kommunikationsproblem. "Es kann nicht angehen, dass die Mitglieder des Aufsichtsrats erst die Zeitung lesen müssen, um von derart gravierenden neuen Problemen am BER zu erfahren."



Der Eröffnungstermin bis Ende 2017 sei nicht mehr zu halten, sagte die Berliner Grünen-Fraktionschefin Ramona Pop. Der Baustopp seitens der Behörde zeige, dass da "mehr im Argen liegt".

An diesem Freitag tagt der Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft und wird sich dem Vernehmen nach auch mit diesem Thema beschäftigen. Ob das Problem die geplante Eröffnung des Flughafens im zweiten Halbjahr 2017 gefährdet, ist noch unklar. Flughafenchef Karsten Mühlenfeld hat kürzlich eingeräumt, dass der Bau nicht wie geplant im März 2016 fertig wird. Grund dafür sind Verzögerungen durch die Insolvenz des Gebäudeausrüsters Imtech Deutschland GmbH.