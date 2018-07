500.000 betroffene Autos in den USA, 18 Milliarden Euro Bußgelder, die US-Behörden im schlimmsten Fall verhängen könnten – schlimm genug für VW, doch es steht inzwischen weit mehr auf dem Spiel: Mittlerweile geht es um das Gesamtimage von VW weltweit, um die Frage, ob Vorstandschef Martin Winterkorn noch zu halten ist und ob man der Autobranche und ihren Zahlen überhaupt noch trauen kann. Manche fragen sogar, ob VW diesen Skandal überlebt.

Am Dienstag trat der Wolfsburger Konzern aufgrund anhaltender Spekulationen über das Ausmaß des aufgedeckten Diesel-Skandals für einen kurzen Moment die Flucht nach vorn an: Insgesamt tragen elf Millionen Autos weltweit von Volkswagen die Steuersoftware in sich, die systematisch falsche Abgaswerte bei Prüfungen ausspuckt, teilte der Konzern in einer schriftlichen Erklärung mit. Es sind also längst nicht nur ein paar US-Autos betroffen. Auch die Behörden in Deutschland, Südkorea, Großbritannien und Australien hatten das bereits geahnt und Prüfungen angekündigt.

Im gleichen Atemzug schickte VW eine Warnung an Aktionäre und die Finanzmärkte: Der Gewinn von VW werde in diesem Jahr erheblich geringer ausfallen als prognostiziert. Denn für die möglichen Konsequenzen, die nun in Form von Bußgeldern und Rückrufaktionen auf den Konzern zukommen, will er zunächst 6,5 Milliarden Euro als Puffer zurücklegen. Nach der Gewinnwarnung brach der Aktienkurs erneut stark ein. Von Montagfrüh bis Dienstagnachmittag sank der Kurs von 160 auf 100 Euro. Damit hat der Diesel-Skandal seit Freitag einen Unternehmenswert von knapp 30 Milliarden Euro vernichtet. Statt zuvor 91 Milliarden Euro ist Volkswagen derzeit an den Börsen nur noch rund 63 Milliarden wert.

Winterkorn bittet um Vertrauen

Den Absturz und die Gewinnwarnung fand nicht nur Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil "besorgniserregend in dieser Höhe". Manche spekulierten schon, dadurch könne der Fortbestand des Unternehmens gefährdet sein. Und sogar Kanzlerin Angela Merkel mahnte eindringlich, es gehe "angesichts der schwierigen Lage jetzt darum, volle Transparenz zu zeigen, den gesamten Vorgang aufzuklären". Von Berlin aus appellierte sie: "Ich hoffe, dass möglichst schnell die Fakten auf den Tisch kommen." Wer diese Fakten auf den Tisch legt und dementsprechend im Unternehmen von den Praktiken gewusst haben muss, ist nun die spannende Frage.

Die Gerüchteküche brodelte jedenfalls so stark, dass manche schon den Abgang von VW-Vorstand Martin Winterkorn als beschlossene Sache vermeldeten. Der Aufsichtsrat könne ihm in der Sitzung am Freitag nicht mehr das Vertrauen aussprechen, hieß es in Medienberichten, die "Aufsichtsratkreise" zitierten. Sein Nachfolger werde Porsche-Chef Matthias Müller. Beides wies die VW-Zentrale als "Schwachsinn" zurück. Und Martin Winterkorn selbst bekräftigte per Videobotschaft, er werde nicht von sich aus zurücktreten und bitte weiterhin um Vertrauen. Auf Nachfragen von ZEIT ONLINE zu möglichen Verantwortlichkeiten und ob es personelle Konsequenzen geben werde, äußerte sich VW jedoch nicht.

Manipulationen kein Einzelfall

Eines steht aber fest: Bereits vor über einem Jahr, im Mai 2014, haben amerikanische nationale und kalifornische Behörden die Führungsebene von VW Amerika darauf hingewiesen, dass die Abgaswerte von VW-Modellen zu hoch seien, das belegen Briefe zwischen den Behörden CARB, EPA und VW. Schon im Dezember 2014 hat VW daraufhin in den USA rund eine halbe Million Diesel-Pkw zurückgerufen, um die Abgaswerte neu einzustellen. Konnte ein Rückruf in diesem Umfang tatsächlich passieren, ohne dass auch die deutsche Konzernspitze informiert wurde? Im Mai dieses Jahres stellten die Behörden fest, dass die Abgaswerte immer noch zu hoch seien. Und am 18. September, also am vergangenen Freitag, teilte die US-Umweltbehörde EPA dann mit, sie habe herausgefunden, dass VW in Modellen der Baujahre 2009 bis 2015 die Software zur Umgehung der tatsächlichen Emissionskontrollsysteme verbaut habe. Die Zulassung für 2016er-Modelle würde zudem nicht erteilt. Da erst zog die Konzernführung die Notbremse und räumte die Manipulation ein.

Viele überraschte diese Nachricht nicht einmal. Denn dass nicht nur VW, sondern ein Großteil der Autoindustrie Methoden nutzt, um Abgaswerte speziell bei Tests zu beschönigen, haben schon etliche Prüforganisationen und Studien herausgefunden: Die amerikanische Dachorganisation für Transport und Umweltschutz, T&E, stellt dazu fest, dass sie in den vergangenen drei Jahren zusammen mit dem International Council on Clean Transportation (ICCT) immer wieder "zahllose Wege aufgedeckt habe, wie Autohersteller Emissionstests manipulierten, sowohl in Bezug auf die Werte für Luftverschmutzung als auch den Spritverbrauch". Die jetzt aufgedeckten VW-Methoden seien auch kein Einzelfall, sagt T&E: "Es gibt klare Belege dafür, dass ähnliche illegale Methoden auch in Europa genutzt werden, nicht nur von VW, sondern auch von anderen Herstellern."

Für einige Modelle sei die Lücke zwischen den Werten, die bei Prüfungen ermittelt wurden, und den tatsächlichen Werten bei der Fahrt einfach so hoch, dass T&E vermute, dass die Autos erkennen könnten, wann sie auf dem Prüfstand stehen und dann bestimmte Abschaltvorrichtungen funktionierten. Namentlich nennt T&E noch einige andere bekannte deutsche und französische Hersteller.

Das ICCT stellt dazu fest, ICCT-Studien in Europa hätten wiederholt große und wachsende Abweichungen entdeckt zwischen den Emissionen beim normalen Gebrauch und den festgeschriebenen Grenzwerten. "Das ist ein globales Problem und erfordert eine koordinierte globale Lösung", sagt ICCT-Direktor Drew Kodjak.

"Getrickst wird viel"

Auch den Automobilexperten Serhan Illi, der als Berater zahlreiche Projekte für Volkswagen geleitet hat, überrascht die Anwendung solcher Abschaltmechanismen nicht: "Eine Erkennungssoftware für den Testzyklus ist ein alter Hut. Getrickst wird viel – zumindest dahingehend, die gesetzlichen Spielräume auszunutzen. Leider sind gerade bei Dieselmotoren die Unterschiede in den Abgasemissionen gewaltig." Seiner Ansicht nach kennen zumindest viele im VW-Konzern diese Manipulationsmittel: "Die technischen Möglichkeiten der Softwarebenutzung sind nicht neu, und sie waren zahlreichen Personen im Volkswagen-Konzern bekannt, sicherlich auch der Leitung von Volkswagen USA. Wer von den absichtlichen Manipulationen wusste, werden die Untersuchungen zeigen."

In einem sind sich viele Marktbeobachter einige: Für Volkswagen ist der Skandal ein gigantischer Verlust, längst nicht nur finanziell. Jahrelang hat sich der Konzern bemüht, sich über Innovationskraft zu profilieren, vor allem in der Dieseltechnologie und im Ausland. Nun drängt sich der Eindruck auf, das sei alles nur Trickserei gewesen.

Nicht zuletzt schädigt das Verhalten des VW-Konzerns, zu dem ja Audi gehört, das Ansehen der gesamten deutschen Autoindustrie, befürchten Ökonomen wie Marcel Fratzscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung DIW. Und es wirft überdies Zweifel auf, wie ernst die Autobranche es überhaupt mit gesetzlichen Vorgaben und Emissionsgrenzwerten nimmt. Und warum die hiesigen Behörden es bei den Abgastests offenbar nicht so genau genommen haben wie ihre amerikanischen Kollegen: "In Europa bezahlen Autobauer zertifizierte Testorganisationen dafür, Prüfungen in den Labors der Autobauer durchzuführen", so bringt es das T&E auf den Punkt. Ein "Made in Germany" mutiert da fast zur Lachnummer.