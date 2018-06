Das wird eine teure Flüchtlingslösung. Die australische Regierung hatte im vergangenen Jahr mit Kambodscha ein Abkommen geschlossen, in dem sich das ostasiatische Land verpflichtete, Asylsuchende aufzunehmen, die eigentlich Zuflucht in Australien finden wollten. Im Gegenzug stockte Australien die Entwicklungshilfe für Kambodscha um umgerechnet 25 Millionen Euro auf und stellte weitere neun Millionen Euro bereit, um das Programm zu finanzieren – ein lukratives Geschäft für eines der ärmsten Länder der Welt. Das Problem ist nur: Die Flüchtlinge wollen gar nicht nach Kambodscha.

Bisher werden Flüchtlinge, die Australien als Ziel haben, in Lagern auf Papua-Neuguineas Insel Manus oder im Inselstaat Nauru untergebracht. Ausgangspunkt dafür ist die "Pazifische Lösung", die Australiens Regierung 2001 eingeführt hatte. Die Asylanträge für Australien werden dabei von Papua-Neuguinea und Nauru aus bearbeitet. Die Kosten für die Unterbringung in den Lagern trägt Australien. Momentan befinden sich etwa 1.700 Menschen auf den Inseln, unter anderem aus Myanmar und Syrien. Sie warten darauf, zu erfahren, wie es für sie weitergeht.

Für die Regierung in Canberra war klar: Nach Australien sollten die Flüchtlinge nicht kommen. Sie startete extra Werbekampagnen in den Flüchtlingslagern, um Kambodscha als mögliches Ziel bei den Flüchtlingen anzupreisen. Doch ohne Erfolg. Seit dem Start des Programms im vorigen Jahr haben sich nur vier Flüchtlinge bereit erklärt, nach Kambodscha zu gehen. Und auch die teilten in der vergangenen Woche mit, sie wollten wieder zurück. Laut ihrem Anwalt Ian Rintoul hatten sie ihren Traum auf Asyl in Australien aufgegeben im Glauben, in Kambodscha eine Einmalzahlung von 10.000 Dollar zu erhalten. Doch die gab es laut Rintoul nicht.

Kambodscha reichen erst mal vier Flüchtlinge

Nun droht das Abkommen mit Kambodscha zu kippen. Denn bei den vier Asylsuchenden sollte es aus Sicht der Australier natürlich nicht bleiben: Die Regierung möchte unter allen Umständen mehr Flüchtlinge in das Land bringen, das zu den ärmsten der Welt gehört. In Phnom Penh sieht man das ganz anders: Eine konkrete Zahl, wie viele Flüchtlinge umgesiedelt werden sollen, sei nicht vereinbart worden. Kambodscha hat die Entwicklungshilfe bereits empfangen und plant momentan nicht, weitere Flüchtlinge aus Australien aufzunehmen. "Je weniger zu uns kommen, desto besser", ließ das Innenministerium erst vor Kurzem verkünden.

Das Abkommen mit Australien sei natürlich noch gültig, man wolle aber erst abwarten, wie die vier Flüchtlinge sich integrieren, bevor neue aufgenommen werden. Die Regierung in Canberra fühlt sich übergangen. Insgesamt wurden dort bisher 34 Millionen Euro in das Programm investiert. Bei vier Flüchtlingen, die nach Kambodscha gegangen sind, macht das 8,5 Millionen Euro pro Person.

Menschenrechtsorganisationen hatten das Abkommen, das der damalige australische Minister für Grenzsicherheit, Scott Morrison, und der kambodschanische Innenminister Sar Kheng voriges Jahr geschlossen hatten, von vornherein kritisiert. "Flüchtlinge haben das Recht auf eine bessere Behandlung, als von einem Land in ein anderes verschifft zu werden", sagte der hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, António Guterres. Auch für die Lager auf Manus und Nauru erntet Australien scharfe Kritik. So sollen Wärter unter anderem Flüchtlingskindern Marihuana im Tausch gegen Sex anbieten. "Wir versuchen seit April 2014, Zutritt zu den Lagern zu bekommen, das wurde bisher aber immer abgelehnt", sagt Kate Schütze von Amnesty International. Die Lebensumstände der Menschen in den Lagern seien inakzeptabel.



Harter Kurs gegen Flüchtlinge

Das einstige Einwanderungsland Australien wird wegen seiner harten Immigrationspolitik international oft kritisiert. Seit den Wahlen 2013 fährt Premierminister Tony Abbott einen harten Kurs gegen Flüchtlinge. Plante die Regierung 2013 noch mit 12.000 Flüchtlingen, die nach Australien einreisen durften, sind für das kommende Jahr nur noch 6.000 Plätze eingeplant. Abbott brüstet sich gerne damit, dass es seit Anfang 2014 kein einziges Flüchtlingsboot nach Australien geschafft habe.

Indonesien beschuldigt indes die australische Regierung, Geld an Schlepper gezahlt zu haben, damit diese mit den Flüchtlingsbooten nach Indonesien zurückkehren. Laut einem Bericht, der momentan im australischen Senat diskutiert wird, sollen einem Kapitän umgerechnet 18.000 Euro geboten worden sein. Abbott verteidigt seinen Kurs und empfiehlt sogar der Europäischen Union, seine Flüchtlingspolitik zu kopieren. "Der einzige Weg, die Menschen vor dem Ertrinken zu bewahren, ist es, die Boote zu stoppen", sagte er.

Immerhin: Der Regierungschef hat heute angekündigt, 12.000 Flüchtlinge aus Syrien aufzunehmen, zusätzlich zur Jahresquote von 13.750 Flüchtlingen, die Australien ohnehin zugesagt hatte. Und auch wenn Kambodscha doch noch beschließen sollte, weitere Emigranten aufzunehmen: Gehen sie nicht freiwillig dorthin, dann bleiben sie wohl erst einmal in den Lagern in Papua-Neuguinea und Nauru. Die Zustände dort sind zwar schlecht, hier haben sie aber immer noch die Hoffnung, irgendwann Asyl in Australien zu bekommen.