Ingenieure und Techniker sind in politischen Debatten normalerweise für die leiseren Töne zuständig. Nicht aber in diesem Fall. "Mit Entsetzen" meldete sich vor wenigen Tagen das Deutsche Energieberater-Netzwerk (DEN) öffentlich zu Wort: Errungenschaften der Umwelt- und Klimaschutzpolitik dürften kein Opfer der Flüchtlingskrise werden, so die besorgte Botschaft der Fachleute für Hauswände und Dächer, Fenster und Heizungen.



Wie bitte?!? Ist selbst die Not der Flüchtlinge vor dem Eifer der Häuserdämmer und Effizienzapostel nicht mehr sicher?

Jedenfalls hat der Streit ums Geld und um den Kurs der Flüchtlingspolitik eine zusätzliche Facette bekommen: Wie grün darf – oder kann – die Politik angesichts der neuen Herausforderung noch sein?

Die Furcht vor einem ökologischen Rollback angesichts der Einwanderung unzähliger Hilfsbedürftiger treibt längst nicht nur die professionellen Energieberater um. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) blasen ins gleiche Horn: Die Frage der Unterbringung Hunderttausender Flüchtlinge dürfe nicht dafür genutzt werden, energetische Standards "zu unterlaufen" und Abstriche beim Klimaschutz zu machen. Kurz vor der Klimakonferenz Anfang Dezember in Paris wäre das "ein fatales Signal", sagt der BEE-Geschäftsführer Hermann Falk.

Immobilienwirtschaft fordert: Energievorschriften lockern

Andere Verbände des grünen Spektrums teilen diese Meinung, äußern sich aber nicht öffentlich. Sie fürchten, als ewige Nörgler dazustehen angesichts einer so großen humanitären Herausforderung.

Die verlange den Deutschen einiges ab, erklärte die Bundeskanzlerin vor Kurzem. "Deutsche Gründlichkeit ist super, aber es wird jetzt deutsche Flexibilität gebraucht", sagte Angela Merkel Ende August bei ihrer jährlichen Sommerpressekonferenz. Deshalb müsse "das, was uns hindert, das Richtige zu tun, zeitweise außer Kraft" gesetzt werden.

Das Deutsche Energieberater-Netzwerk schlug dazu inzwischen vor, die Regierung könnte Einnahmen aus der Vermietung an Flüchtlinge steuerfrei stellen, wenn es sich um zuvor ungenutzten Wohnraum handelt. Doch der Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW) münzte Merkels Erkenntnis flugs in eine ganz andere, sehr konkrete Forderung um: Die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) sollten bis 2020 auf das Niveau von 2009 abgesenkt werden. Eine Forderung, die die Ökoszene alarmierte.

Die EnEV umfasst detaillierte Vorschriften zu Wärmeschutz und Heizungsanlagen; in ihrer mittlerweile fünften Version beschränkt sie den Heizenergiebedarf von Gebäuden, definiert Niedrigenergiehäuser als allgemeinen Baustandard und ist das wichtigste Instrument, mit dem die Regierung ihr Ziel zu erreichen sucht, "bis 2050 nahezu einen klimaneutralen Gebäudebestand zu haben". Eine EU-Richtlinie fordert für neue Gebäude schon von 2021 an einen "fast bei Null liegenden oder sehr geringen Energiebedarf", der obendrein "zu einem ganz wesentlichen Teil aus erneuerbaren Quellen gedeckt werden" muss.

Die Forderung der Wohnungswirtschaft würde den Klimaschutz konterkarieren: Der Primärenergiebedarf von Häusern dürfte dann im Jahr 2020 rund ein Viertel höher sein als nach geltendem Recht.