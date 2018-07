Seit Juli begleitet ZEIT ONLINE Griechen in ihrem Alltag. Eirini Glynatsi ist Anwältin und lässt sich zur Richterin ausbilden, obwohl sie weiß, dass der griechische Staat derzeit kein Geld hat, um sie zu einzustellen. Myrto ist Fotografin und hat am Referendumswochenende geheiratet. Stefanos leitet ein Unternehmen in Thessaloniki und will Griechenland verlassen.



"Ich arbeite ehrenamtlich als Wahlhelferin auf der Insel Kalymnos. Dort bin ich aufgewachsen. Gerade sind wir in der Hochphase der Vorbereitungen. Jede Wahl ist zeitraubend, und obwohl wir Griechen darin inzwischen eine gewisse Routine haben, dauert es immer länger, als geplant. Ich bin seit Tagen mit der Zusammenstellung der Parteiprogramme beschäftigt. Es ist erstaunlich, mit wie wenig Vorwissen der ein oder andere hier zum Wählen kommt. Nicht selten fragen die Wähler mich, wen sie denn wählen sollen. Wodurch unterscheiden sich die Parteien eigentlich?

Ich bin gespannt auf das Ergebnis am Sonntag. Ich glaube, es wird ein Kopf an Kopf Rennen zwischen Nea Dimokratia und Syriza. Ich gehe aber davon aus, dass die Wahlbeteiligung nicht sonderlich hoch ausfallen wird. Viele Griechen haben resigniert. Es ist schließlich auch einiges sehr widersprüchlich gelaufen im vergangenen Jahr. Hier auf Kalymnos sind die Sympathien noch bei Alexis Tsipras und Syriza. Was mir ein bisschen Sorge bereitet ist die zunehmende Akzeptanz für euroskeptische Parteien und Strömungen. Seit dem Referendum sind diese Tendenzen irgendwie spürbarer geworden.

Eirini Glynatsis 37, wurde auf Kalymnos geboren und arbeitet in Athen.

Ich werde Tsipras am Sonntag ein allerletztes Mal wählen. Ich hoffe, dass wir in einem halben Jahr nicht wieder zu den Urnen gebeten werden, denn ich habe keine Lust mehr auf diese Warteschleife. Wir haben so viele Probleme in diesem Land, der permanente Stillstand verschlimmert alles nur. Die Flüchtlingskrise ist nur einer der Gründe, warum wir als Nation endlich wieder handlungsfähig werden müssen.

Die Sommerferien haben ein wenig Abstand zur Krise gebracht, aber ich bin mir nicht sicher, ob das so gut war. Den ganzen Sommer wurde im Fernsehen darüber berichtet, dass dies noch verhandelt werden muss und das noch verhandelt werden muss. Verhandlung ist inzwischen zu einer Art Unwort in Griechenland geworden. Und ich glaube, dass das eher zur politischen Ermüdung beigetragen hat, als zu einem neuen Energieschub.

Zuversicht wäre ein wichtiges Signal

Es ist nicht gut, wenn es immer nur darum geht, was alles schlecht läuft. Die meisten Griechen sind während der Sommerferien aus den Städten geflohen und haben sich auf die Inseln zurückgezogen. Gerade in den großen Städten war das wirklich auffallend. Städte wie Athen und Thessaloniki sind zum Sinnbild unserer Krise geworden. Man kann die Armut und die Misere, in der wir stecken, an jeder Straßenecke sehen. Es gehört zum Stadtbild, dass Rentner Essensreste aus dem Mülleimer fischen. Auf den Inseln kann man sich dieser ungemütlichen Realität entziehen.

In meinem Freundeskreis ist es nach der Sommerpause wieder unruhig geworden. Viele machen sich Sorgen um ihre Zukunft. Obwohl all meine Freunde wählen wollen, spielen einige mit dem Gedanken, Griechenland langfristig zu verlassen. Aus meiner Sicht kommen jetzt entscheidende Monate auf uns und unser Land zu: Schaffen wir es, mit welcher Regierung auch immer, wieder auf die Füße zu kommen? Zuversicht wäre ein wichtiges Signal sowohl auf politischer als auch auf gesellschaftlicher Ebene. Ich will mir gar nicht ausmalen, was passieren könnte, wenn in nächster Zeit noch eine Regierung zerbricht. Es muss jetzt endlich gehandelt werden und nicht mehr verhandelt."