Janet Yellen gilt als eine der mächtigsten Frauen der Welt. Als Vorsitzende der Federal Reserve, der US-Notenbank, hält sie praktisch die Zügel der Weltwirtschaft in den Händen.

Doch diese Woche ist die 69-Jährige nicht zu beneiden. Egal, ob Yellen am Donnerstag verkündet, dass die Fed die Zinsen weiterhin bei null belässt oder ob sie erklärt, die Notenbank werde zum ersten Mal nach neun Jahren die Leitzinsen anheben: Die Fed-Chefin wird abgewatscht werden.

Noch nie ist über eine Entscheidung einer Notenbank im Vorfeld so heftig debattiert worden. Der amerikanische Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz beließ es nicht bei Kommentaren und Interviews, sondern demonstrierte sogar beim – sonst so diskreten – Jahrestreffen der Zentralbanker im August in den Rocky Mountains gemeinsam mit der Protestgruppe Fed up gegen eine Zinserhöhung.

Dass die Wogen derart hoch schlagen, liegt nicht nur daran, dass es die erste Leitzinserhöhung seit Juni 2006 wäre oder das endgültige Ende der Politik billigen Geldes. Beim Streit um die Zinsentscheidung geht es letztlich um unterschiedliche Auffassungen, wie Arbeitssuchenden zu helfen ist.

Auf der einen Seite stehen die Gegner einer Zinserhöhung: Stiglitz und andere Ökonomen fürchten, dass höhere Zinsen – und sei es auch nur ein Viertelprozentpunkt – die Schaffung von Jobs behindern. Ihre Begründung: Höhere Zinsen bedeuten höhere Kosten für die Finanzierung von Investitionen. Die Schwelle, ab der sich neue Maschinen, Anlagen oder Fabriken für ein Unternehmen lohnen, liege dann höher. Bei Konsumenten reduzierten höhere Zinsen zudem die Nachfrage. Beides lässt Unternehmen also zögern, zu investieren. Ohne Investitionen aber keine neuen Jobs.

Kaum Inflation

Für die Gegner der Zinserhöhung hat die Fed noch gar keine Veranlassung, einzugreifen. Schließlich besteht derzeit keine Gefahr durch Inflation – im Gegenteil, im Juli stiegen die Preise im Schnitt nur um 0,2 Prozent. Die Fed strebt, wie die Europäische Zentralbank, einen Wert von rund zwei Prozent an.



Eine Zinserhöhung wäre das Mittel der Wahl, wollte die Fed eine Überhitzung der Wirtschaft durch steigende Lohnforderungen abbremsen. Davon sind die USA jedoch weit entfernt. Auch wenn die Wirtschaft wieder wächst, tut sich bei Löhnen und Gehältern nur sehr wenig. Offiziell liegt die Arbeitslosenrate in den USA derzeit bei 5,1 Prozent und damit in dem Bereich, den die Fed einst als Voraussetzung für ein Anheben der Zinsen genannt hatte.

Noch keine höheren Lohnforderungen

Doch zieht man andere Maßstäbe heran, ist der Arbeitsmarkt noch lange nicht erholt. Viele Amerikaner, die nach langer ergebnisloser Jobsuche frustriert aufgegeben hatten, kehren erst jetzt langsam wieder an den Arbeitsmarkt zurück. Eine Verknappung von Arbeitskräften, die steigende Lohnforderungen zur Folge hätte, ist deshalb bisher ausgeblieben.