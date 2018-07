Pech gehabt, wenn man in Pakistan Steuern zahlen muss. Denn dort können die Finanzbeamten nicht berechnen, wie viel ein Bürger, der schon gezahlt hat, vom Staat zurückbekommen müsste. Der Grund: es fehlen die nötigen Daten und die Computerprogramme, um die Einkommen und die bereits bezahlten Steuern korrekt zu erfassen. Steuergerechtigkeit sieht anders aus.

Wenn ein Land Kraftwerke braucht, Schulen oder Krankenhäuser, dann ist der Bedarf an entwicklungspolitischer Unterstützung offensichtlich. Datenmangel mag weniger augenscheinlich sein, doch für Entwicklungsländer ist er ähnlich folgenreich wie die fehlende materielle Infrastruktur. Darauf machte in diesem Jahr die Weltbank aufmerksam.

Nur 77 von 155 untersuchten Staaten können ihren Experten zufolge verlässliche Statistiken zum Beispiel darüber vorweisen, wie weit in ihrem Land Armut verbreitet ist. Auch auf anderen Politikfeldern führten Informationsdefizite "zur Verweigerung von grundlegenden Menschenrechten und zur Umweltschädigung des Planeten", bestätigen Forscher der Vereinten Nationen. UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat eine eigene Beratergruppe einberufen, um das Problem anzugehen.

Die "Datenrevolution", die dieses unabhängige Gremium befördern soll, wäre besonders wichtig für die Glaubwürdigkeit der nachhaltigen Entwicklungsziele. Denn bis zum Jahr 2030 sollen alle Regierungen regelmäßig Rechenschaft darüber ablegen, welche Fortschritte sie bei der Umsetzung der neuen Selbstverpflichtungen gemacht haben. Außerdem lassen sich wirkungsvolle politische Programme nur auf der Grundlage präziser Informationen gestalten.

Doch in den Nachhaltigkeitszielen selbst kommt das brisante Thema kaum vor. Einzig bei Nummer 17 wird einigermaßen vage gefordert, den "statistischen Kapazitätsaufbau in Entwicklungsländern zu unterstützen." Das allein ist alles andere als ausreichend.

Nur Indien hat eine vernünftige Armutsstatistik

Zwar benötigen die armen Länder Investitionen in Computer, Netze und Experten, damit sie Verwaltungsdaten erfassen und der interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen können. Doch ob die Regierungen die Statistiken tatsächlich liefern, hängt nicht nur von der Infrastruktur ab. Hinzu kommt ein Faktor, über den bei diesem Thema bislang kaum diskutiert wird: politische Taktik.

Die Autoren Rohini Pande ist Professor für Public Policy an der Harvard Kennedy School und Mitdirektor der Initiative Evidence for Policy Design. Florian Blum ist Doktorand der Volkswirtschaftslehre an der London School of Economics und Visiting Fellow an der Harvard Kennedy School. Beide sind Autoren des Blogs Monkey Cage der Washington Post.

Wie weit zum Beispiel Armut verbreitet ist, wird gemessen, indem Haushalte nach ihrem Einkommen und ihren Konsumgewohnheiten befragt werden. Weil das sehr aufwendig ist, verfügen reiche Länder traditionell über umfangreiche Armutsstatistiken. Laut der Weltbank haben sie zwischen 1977 und 2012 durchschnittlich alle zwei Jahre Armutsdaten erhoben. Das ist fast dreieinhalb mal so oft wie bei Ländern mit geringem Einkommen – obwohl deren Armutsproblematik ungleich stärker ausgeprägt ist.

Die große Ausnahme ist Indien. Dort wird die Armutsstatistik regelmäßig fortgeschrieben – allerdings nur diese. Wenn es um Bildungsdaten geht, ist es mit Delhis Vorreiterrolle schon wieder vorbei. Woher rührt diese Diskrepanz?

Im Jahr 1950 entschied die indische Regierung, in eine umfassende Infrastruktur zur Erhebung von Haushaltskonsumdaten zu investieren. Das war nur wenige Jahre nach der Unabhängigkeit von Großbritannien. Zu jener Zeit schrieb man die Schuld an der Verarmung einhellig den Kolonisatoren zu. Die Not von Millionen zu quantifizieren, war daher für die Regierung politisch akzeptabel.



Ende September wollen die Vereinten Nationen neue Entwicklungsziele verabschieden. Sie werden auch für die reichen Industriestaaten gelten, nicht nur für die Armen: ein Paradigmenwechsel. Wir stellen die Ziele vor, jede Woche ein neues. Ein Klick auf das Bild bringt sie zur Übersicht.

Ihre Daten lösten auch in den folgenden Jahren immer wieder fruchtbare Kontroversen darüber aus, wie Armut am besten gemessen und bekämpft werden kann. Weil die Zivilgesellschaft an diesen Debatten intensiv beteiligt war, konnten auch nachfolgende Regierungen Armutsphänomene nicht mehr unter den Tisch kehren. Bis heute profitiert Indien von einem umfänglichen und modernen System der Armutsmessung.

Anders bei der Bildung. Seit 2000 bietet die OECD weltweit eine ausführliche Bewertung der Leistungen von Schülern im Rahmen der PISA-Studien an. Dass die indischen Kinder dabei schlecht abschneiden würden, konnte die Regierung den alten Kolonialmächten kaum mehr vorwerfen; sie hatte also durch diese Datenerhebung etwas zu verlieren. Deshalb nahm sie erst im Jahr 2009 an den Pisa-Studien teil und schickte zudem nur zwei besonders leistungsstarke Bundesstaaten ins Rennen. Als selbst diese auf den Plätzen 72 und 73 der bewerteten Regionen nur noch Kirgisien hinter sich ließen, machte die indische Regierung beim Pisa-System einen Rückzieher.