Der Chef der weltweit zweitgrößten Fluggesellschaft United Airlines, Jeff Smisek, ist überraschend zurückgetreten. Die Entscheidung steht im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen Korruptionsverdachts, wie aus einer Mitteilung des Unternehmens vom Dienstag hervorgeht.

Den Spitzenposten wird mit sofortiger Wirkung Oscar Munoz übernehmen. Munoz leitete bislang die Geschäfte des US-Eisenbahnriesen CSX. Er hatte bereits einen Sitz im United-Verwaltungsrat inne, den er auch behalten wird.

Im Februar war bekannt geworden, dass US-Behörden dubiose Geschäftsbeziehungen zwischen United Airlines und der Flughafen-Betreibergesellschaft Port Authority of New York and New Jersey untersuchen.

Laut US-Medien besteht der Verdacht, dass der ehemalige Vorsitzende der Port Authority, David Samson, mit United Airlines im Gegenzug für die Zustimmung zu Projekten am Flughafen von Newark die Wiederaufnahme einer Flugroute zu seinem Ferienhaus in South Carolina aushandelte. Die Strecke war Anfang 2014 wieder gestrichen worden, nachdem Samson zurückgetreten war.

Nicht nur United-Chef Smisek, der seit 2010 an der Spitze des Konzerns stand und laut einer Unternehmensmitteilung an die Börsenaufsicht SEC eine Barabfindung von fast 4,9 Millionen Dollar (4,4 Mio Euro) erhält, nimmt seinen Hut. Mit der leitenden Vizepräsidentin Nene Foxhall und dem weiteren Vizepräsidenten Mark Anderson traten auch zwei andere hochrangige United-Mitarbeiter zurück.