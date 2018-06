Frühere Aktionäre des zerschlagenen Energiekonzerns Yukos haben in Deutschland die Beschlagnahmung von russischem Staatseigentum beantragt. Es gehe um eine Forderung in Höhe von 42 Milliarden Dollar, berichtete der Spiegel. Ein entsprechender Antrag sei beim Berliner Kammergericht eingereicht worden.

Die ehemaligen Aktionäre wollten ein Urteil eines Schiedsgerichts in Den Haag vollstrecken. Die Richter hatten den russischen Staat im vergangenen Jahr zu einer Entschädigung von insgesamt 50 Milliarden Dollar verurteilt, weil der den Konzern des lange Jahre inhaftierten Michail Chodorkowski verstaatlicht und die Aktionäre dadurch enteignet haben soll.

Die Forderung der ehemaligen Yukos-Eigner werde derzeit vom Justizministerium geprüft und dann vom Außenministerium in Berlin an die russischen Behörden übergeben, berichtete der Spiegel. Für die Pfändung infrage kämen etwa Immobilien, die der russische Staat in Deutschland besitzt, aber auch Einnahmen staatlicher Energieunternehmen wie Gazprom aus Geschäften in der Bundesrepublik.

Bereits im Juni hatten belgische und französische Behörden damit begonnen, russische Konten zu sperren. Das hatte zu Protesten aus Russland geführt. Präsident Wladimir Putin sprach von einer Verletzung des Völkerrechts. "Wir werden unsere Interessen auf dem juristischen Weg verteidigen." Daraufhin wurden die Konten wieder freigegeben.



Russland lehnt eine Entschädigung der Ex-Aktionäre ab und erkennt das Urteil des Schiedsgerichtshofs nicht an, weil Moskau nie die Internationale Energiecharta ratifiziert habe. Das russische Verfassungsgericht hatte zudem in einem Grundsatzurteil entschieden, dass russisches Recht Vorrang vor internationalen Normen genieße. Moskau hatte Yukos wegen Steuervergehen belangt und die Aktiva des Konzerns über mehrere Jahre versteigert. Die Filetstücke gingen an den Ölkonzern Rosneft.