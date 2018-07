Bosch-Chef Volkmar Denner hat die EU-Kommission aufgefordert, bis Ende des Jahres europaweit neue Abgastests einzuführen. Wichtig sei, die Emissionen im tatsächlichen Fahrbetrieb zu berücksichtigen. Bislang werden die Abgaswerte auf Prüfständen ermittelt, die keine realen Fahrbedingungen abbilden, sodass auch ohne Manipulation Unterschiede zustande kommen. Umweltverbände kritisieren dieses Vorgehen seit Langem. Am kommenden Mittwoch will die EU-Kommission voraussichtlich erste Entscheidungen über neue Abgastests treffen.

Zulieferer und Hersteller müssten den Testzyklus an die tatsächlichen Emissionen annähern, sagte Denner der Deutschen Presse-Agentur. Zugleich warnte er vor zu hohen Erwartungen: "Anspruchsvolle Grenzwerte forcieren die technische Weiterentwicklung, sie müssen aber technisch und wirtschaftlich erreichbar sein."

Denner plädierte dafür, auch die Abgasrichtlinien für Autos nach 2020 noch in diesem Jahr zu diskutieren. Dabei solle auch der CO2-Ausstoß berücksichtigt werden, der bei der Stromerzeugung für Elektroautos anfalle, so Denner. Der Diesel sei beim aktuellen deutschen Strommix CO2-effizienter als elektrisch angetriebene Autos, da ein Großteil der deutschen Stromversorgung aus Kohlekraftwerken stammt.

Bosch verkauft unter anderem Komponenten für Dieselfahrzeuge. Der Konzern hatte auch Bauteile für die Autos geliefert, deren Abgastests VW manipuliert hat. Medienberichten zufolge hatte Bosch seinen Kunden Volkswagen schon 2007 gewarnt, dass der kommerzielle Einsatz der Software illegal wäre. Dazu lehnt der Konzern aber jede Stellungnahme ab.

Bosch-Chef Denner argumentiert, Diesel und Benziner seien notwendig, bis sich die Batterietechnologie für Elektroautos an breiter Front durchsetzt. "Wenn der Verbrenner jetzt zu Unrecht in Misskredit gerät, stellt das die deutsche und europäische Automobilindustrie vor immense Herausforderungen", warnte Denner. Tausende Arbeitsplätze hingen an der Entwicklung und der Fertigung von Verbrennungsmotoren. Zu den möglichen wirtschaftlichen Folgen für Bosch selbst wollte Denner sich nicht im Detail äußern.