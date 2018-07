Die führenden Industrie- und Schwellenländer (G 20) wollen sich am Rande der Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank in Lima auf ein weiteres Sicherheitspolster für große Finanzinstitute verständigen. Voraussichtlich 30 Großbanken aus aller Welt müssten dann ausreichend haftendes Kapital vorhalten, um eventuelle Verluste abzudecken.

Nach Angaben von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) sieht ein Kompromiss vor, dass Banken in allen G-20-Ländern bis zum Jahr 2022 mindestens 18 Prozent der Bilanzrisiken zur Verlustabdeckung vorhalten müssen. Dieser Puffer wird Total Loss-Absorbing Capacity (TLAC) genannt. Dem Vernehmen nach soll das zusätzliche Polster bis 2022 in zwei Stufen eingeführt werden. Er hoffe, dass sich die G 20 auf den Kompromiss verständigen. Damit werde mit dem Satz Ernst gemacht: "Das nächste Mal zahlen nicht mehr die Steuerzahler, wenn Banken scheitern."



Banken sind "zu groß, um Pleite gehen zu dürfen"

In der Finanzkrise von 2007/2008 retteten Regierungen mehrere Banken mit Steuermitteln vor der Pleite, weil sie angesichts ihrer Größe und internationalen Vernetzung die Folgerisiken scheuten. Sie waren "too big to fail".



Seither leiteten der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Weltbank mehrere Schritte ein, damit sich eine solche Rettungsaktion nicht wiederholen muss. Unter anderem gaben sie vor, dass bei einer Rettung vorrangig Eigentümer und Gläubiger der Banken zur Kasse gebeten werden. Nun soll es mit TLAC ein weiteres Polster geben.