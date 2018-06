Den gut 20 Millionen Rentnern in Deutschland steht im kommenden Jahr voraussichtlich die kräftigste Rentenerhöhung seit 20 Jahren bevor. Wegen der guten Wirtschaftslage gehen die Experten der Deutschen Rentenversicherung und des Bundessozialministeriums von einer Anhebung um vier bis fünf Prozent aus, berichtet die Frankfurter Rundschau.

Beschlossen wird die zum 1. Juli 2016 anstehende Rentenerhöhung im kommenden Frühjahr. Ende Oktober legen Rentenkassen und Regierung eine Hochrechnung vor. Die aktuellen Indikatoren weisen laut Frankfurter Rundschau eindeutig nach oben. Nach aktuellem Stand könne es ein Plus der Altersbezüge um 4,35 Prozent im Westen und um 5,03 Prozent im Osten geben. Ein West-Ruheständler mit einer Brutto-Standardrente von 1.314 Euro nach 45 Beitragsjahren käme somit auf einen Zuschlag von rund 57 Euro im Monat. Derart kräftige Anhebungen hatte es das letzte Mal 1993 gegeben.

Zuletzt war die Rente wegen höherer Löhne zum 1. Juli in den alten Ländern um 2,1 und in den neuen um 2,5 Prozent angestiegen. Die Rücklage sank von Juli bis August von 32,6 auf 31,8 Milliarden Euro. Doch die demografische Veränderung schlägt absehbar immer schneller auf die Rente durch. Die Rentenreserven werden sich laut offiziellen Schätzungen in den kommenden Jahren kontinuierlich verringern.