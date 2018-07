Selten herrschte so viel Einigkeit zwischen den deutschen Banken und der Bundesregierung: Die Pläne der EU-Kommission, eine europaweit einheitliche Einlagensicherung einzuführen, sind irres Zeug. In gleich drei Sprachen veröffentlichte der Bundesverband der deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken ein Erklärvideo, in dem er die Vorstellungen von EU-Finanzmarktkommissar Jonathan Hill auseinandernimmt.



Auch die Vertreter des Sparkassenverbands und des privaten Bankenverbands wehren sich seit Wochen gegen die Pläne und bearbeiten den Finanzkommissar auf Hintergrundgesprächen in Brüssel. Und ein Sprecher von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble erklärt, es dürfe "nicht vorrangig darum gehen, dass wir Risiken umverteilen und vergemeinschaften". Die EU-Kommission setze "falsche Prioritäten und Anreize", heißt es in Regierungskreisen.



Was bringt Banker und Politiker so in Rage? Die Sorge ist, dass deutsche Sparer für die finanzielle Schieflage ausländischer Banken haften könnten. Es geht schließlich um eine Menge Geld: Die gedeckten Bankeinlangen innerhalb der Europäischen Union summieren sich auf rund fünf Billionen Euro.



Die Bankenunion vollenden

Der EU geht es im Gegenzug um die Vollendung der europäischen Bankenunion. Das Ziel: Europas Finanzsystem soll robuster werden. Mit drei Säulen will das Finanzkommissar Jonathan Hill erreichen: Eine einheitliche Bankenaufsicht durch die Europäische Zentralbank und ein einheitliches Konzept, wie angeschlagene Banken saniert werden, gibt es bereits.



Nun soll die dritte Säule aufgebaut werden: eine einheitliche Einlagensicherung in der EU, im Fachjargon EDIS genannt – European Deposit Insurance Scheme. Auch EZB-Präsident Mario Draghi fordert sie. Viele Volkswirte unterstützen die Pläne: Erst im Sommer hatte der US-Ökonom Barry Eichengreen ein einheitliches System gefordert.



Bislang sind die Spareinlagen in der EU bis zu einer Höhe von 100.000 Euro vollständig gesichert. Dass im Falle eines Falles ausreichend Rettungsgeld zur Verfügung steht, ist jedoch nationale Aufgabe. Jedes EU-Land muss selbst dafür sorgen. "Mit einer einheitlichen Währung ergibt das keinen Sinn", sagt Hill. Am Ende hänge das Vertrauen in eine Bank davon ab, wo sie ihren Sitz habe. Hill will daher die nationalen Sicherungstöpfe auf EU-Ebene bis 2024 zusammenführen. So will er auch Szenen wie den Bankrun griechischer Sparer im Sommer, als die Griechen um ihre Bankguthaben fürchteten, künftig verhindern.



Angst vor Automatismus

Im Bundesfinanzministerium wehrt man sich vehement gegen die Pläne. Die Bundesregierung fürchtet einen Automatismus, an dessen Ende eine gemeinsame europäische Haftung steht. Die EU-Kommission setze einmal mehr falsche Prioritäten, heißt es aus dem BMF. Erst einmal müsse es darum gehen, die bisherigen Regelungen vollständig umzusetzen.



Dazu gehört etwa eine EU-Richtlinie, die vorsieht, dass jedes EU-Land bis zum Sommer nationale Sicherungstöpfe aufbaut. In Deutschland haben die privaten Banken dafür einen eigenen Fonds aufgesetzt. Die deutschen Sparkassen sowie Volksbanken unterhalten einen separaten Haftungsverbund und unterstützen sich im Notfall gegenseitig. Doch nicht alle EU-Staaten sind so engagiert. Anfang November hatten erst neun von 28 solche nationalen Sicherungssysteme aufgebaut. In Berlin fürchtet man, dass durch eine vorschnelle europaweite Haftung der Druck verringert wird, selbst vorzusorgen und das Finanzsystem zu stabilisieren. Überschuldet sich beispielsweise ein EU-Land bei den heimischen Banken und geraten die dadurch in eine Schieflage, würde möglicherweise eine europäische Haftung greifen. Das will man im BMF verhindern.