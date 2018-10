Zwei herbe Verluste musste Alexis Tsipras vergangene Woche einstecken: Nur wenige Stunden vor der Abstimmung über ein großes Reformpaket verweigerten gleich zwei Abgeordnete dem Premier die Gefolgschaft. Einer davon war ausgerechnet der frühere Regierungssprecher Gabriel Sakellaridis, einer der engsten Vertrauten von Tsipras und gerade für junge Wähler eine wichtige Integrationsfigur. Sakellaridis wollte die neuen Sparauflagen nicht unterstützen und gab sein Mandat an einen Nachrücker weiter.

Nikos Nikolopoulos vom ultrarechten Koalitionspartner Unabhängige Griechen kündigte Tsipras ebenfalls die Unterstützung auf, behält aber sein Abgeordnetenmandat. Tsipras Regierungsmehrheit schrumpft damit auf nur noch drei Sitze.

Das kommt einem bekannt vor. Griechenlands wichtigste Wochenzeitung To Vima fasst in der aktuellen Ausgabe das Dilemma in wenigen Worten zusammen. "Der Teufelskreis aus Wirtschaft und Politik, der das Land seit dem Jahr 2009 fest im Griff hat, scheint nun von Neuem zu beginnen."



Die Regierung muss, so verlangen es die Gläubiger, im Gegenzug für neue Kredite einen harten Reformkurs verfolgen. Doch wie schon in den Jahren zuvor bringen genau diese Sparmaßnahmen die Regierung in arge Bedrängnis. Ob Syriza und der rechte Koalitionspartner es schaffen, das nächste große Gesetzespaket vor Weihnachten zu verabschieden, ist völlig offen. Es sieht weitere Kürzungen vor, diesmal bei Renten und den Diäten der Abgeordneten, hinzu kommen Steuererhöhungen, gegen welche die Landwirte jetzt schon auf den Straßen protestieren.

Ministerpräsident Tsipras beginnt nun, sich nach neuen Partnern umzusehen. Einfach wird es nicht. Die frühere sozialistische Volkspartei Pasok könnte in eine Koalition einsteigen, doch dafür wird sie einen Preis verlangen – personell und politisch. Auch deshalb hat Tsipras bisher eine Zusammenarbeit mit den Sozialisten gemieden.



Privatisierungsfonds erst im kommenden Jahr

Und die konservative Nea Dimokratia ist viel zu sehr mit ihren eigenen Personalfragen beschäftigt. Sie ist nach der Wahlniederlage im September schon seit Wochen auf der Suche nach einem neuen Parteivorsitzenden. Eine Urwahl am Wochenende scheiterte wegen technischer Probleme – eine Blamage für die Partei.



Angesichts all des innenpolitischen Streits und der schwindenden Unterstützung in der Bevölkerung für Tsipras ist auch die Stimmung bei den Geldgebern gedämpft. Der im August aufgestellte Zeitplan für die Auszahlung von Tranchen an Griechenland ist schon wieder hinfällig. Eigentlich sollte man jetzt, Ende November, schon lange im Review-Prozess sein, in dem Vertreter der Geldgeber die bisherigen Reformmaßnahmen offiziell bewerten. Doch damit werden sie wohl erst in einigen Wochen beginnen können.

Noch nicht einmal ein ausführliches Konzept für den geplanten Privatisierungsfonds, den Europas Rettungsfonds ESM als Meilenstein für das neue Kreditprogramm bezeichnet, gibt es bislang – obwohl er eigentlich bis Endes des Jahres stehen sollte. Realistisch ist nun erst 2016. Immerhin gab der ESM am Montag Nachmittag bekannt, zwei Milliarden an Griechenland auszuzahlen und die Banken mit zehn Milliarden zu rekapitalisieren. Die Einigung hatte sich allerdings um Wochen verzögert, weil Athen sich mit seinen Gläubigern nicht auf Reformauflagen einigen konnte.