So viele Reaktionen von Lesern zu einem einzigen Text sind selten. Im März hatte ich einen Artikel zum Streit zwischen Griechenland und Deutschland über Reparationszahlungen nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben. Ich hatte versucht zu erklären, welche Rolle dieser Konflikt für die Menschen beider Länder bis heute spielt. Es gab sachliche Kritik und Lob, es gab Beschimpfungen und emotionale Zustimmung, Hunderte Zuschriften.

Zwei Wochen nachdem der Text erschienen war, lag in meinem Redaktionspostfach ein kleiner weißer Briefumschlag – ohne Absender. Inhalt: zwei 500-Euro-Scheine, glatt und druckfrisch. Ich ließ die Finger über die Noten gleiten. Sie schienen echt zu sein. Außerdem war in dem Kuvert ein Brief. DIN A 5, zweimal gefaltet, neun Zeilen feine Schreibschrift:

"Sehr geehrter Herr Zacharakis,



ich habe Ihren bewegenden Artikel 'Hör zu, Onkel Hans' gelesen und möchte einen Beitrag zur dt-griech. Versöhnung leisten.

Ich bitte Sie, den beigefügten Geldbetrag den Bewohnern der Stadt Kalavryta zukommen zu lassen.



Mit freundlichen Grüßen,

ein Rentner aus Bayern."

Ich las den kurzen Text zwei, drei Mal, bis die Botschaft in meinem Gehirn ankam: eine anonyme Spende, 1.000 Euro in bar für Griechenland. Ein offenbar älterer Herr – dafür sprach auch die Handschrift – wollte auf seine Weise persönlich helfen, den Streit über Kriegsentschädigungen beizulegen. Welche Motive hatte er? Darüber lässt sich nur spekulieren.

Für uns war klar: Das Geld muss nach Griechenland. Was leichter klingt, als es war. Für die Recherche zu meinem Artikel hatte ich ein Museum auf der Peloponnes besucht, das von den Gräueltaten der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg an diesem Ort zeugt. Die Stadt Kalavryta ist auch ein Ort der Versöhnung und das Museum eine Kultureinrichtung, die zum Beispiel über deutsch-griechischen Schüleraustausch den Dialog der beiden Nationen fördert. Wir hielten diese Einrichtung für den richtigen Empfänger der Spende des unbekannten Rentners.



Zacharias Zacharakis Zacharias Zacharakis ist Redakteur von ZEIT ONLINE. Seine Profilseite finden Sie hier.

Ich kontaktierte das Museum mehrmals. Per E-Mail, telefonisch, drei, vier Mal. Wir benötigten nur eine Kontonummer und Postadresse, um das Geld überweisen zu können. Doch selbst wenn es Geld zu verschenken gibt, kann das in Griechenland manchmal dauern. Entweder war in dem kleinen Museum niemand zu erreichen oder nicht die zuständige Person. Das Hin und Her zog sich bis in den Frühsommer.

Jahresrückblick 2015 Was wurde aus …? Was gestern noch wichtig war, ist heute schon vergessen. Deswegen fragen wir in unserem Jahresrückblick 2015: Was ist aus den Aufregern und großen Themen von 2015 geworden? Aus Pegida, dem Zug voll Nazigold, dem Bahnstreik, aus "Je suis Charlie"? Wie geht es Familien, deren Flucht nach Europa nicht gelungen ist? Wie geht es Elmau? Alle Teile dieser Serie finden Sie hier im Überblick.

Dann eskalierte die Schuldenkrise wieder. Die griechische Regierung überwarf sich mit ihren Geldgebern, ein Referendum wurde angekündigt und abgehalten, die Banken wurden geschlossen, Kapitalverkehrskontrollen eingeführt. Ich berichtete in diesen chaotischen Wochen aus Athen und hatte keine Zeit, mich um die Spende zu kümmern. Leider auch nicht, um noch einmal auf die Peloponnes zu fahren und das Geld im Museum persönlich zu übergeben.

Im Herbst erreichten wir einen zuständigen Mitarbeiter schließlich telefonisch. "Eine solche direkte Spende aus Deutschland und dann auch anonym ist sehr ungewöhnlich", sagte er. "Das gab es hier noch nicht. Aber natürlich freuen wir uns über jede Hilfe."

Der Verlag hat das Geld überwiesen. Die Spendenquittung ist kürzlich eingegangen.