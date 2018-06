Die Anti-Terror-Einheit der griechischen Polizei war zu Beginn dieses Jahres sehr gefragt. Gleich mehrfach bekam sie Besuch von Geheimdiensten aus dem Ausland. Das Ziel: Im Land agierende Islamisten ausmachen. Zwei Wohnungen wurden von griechischen Beamten im Athener Stadtzentrum durchsucht. Etliche Handys und sieben gefälschte französische Führerscheine stellten sie sicher. Doch den Mann, nach dem die Ermittler eigentlich suchten, fanden sie nicht: Der Belgier Abdelhamid Abaaoud, 28 Jahre alt, galt schon damals als wichtiger Kopf des "Islamischen Staates", nun soll er der zentrale Hintermann der Anschläge von Paris sein.

Griechische Medien berichteten damals, Abaaoud habe von Athen aus mit einem Handy eine Dschihadistengruppe im belgischen Verviers koordiniert. Die Gruppe plante angeblich Anfang des Jahres einen Terroranschlag. Mitte Januar stürmten jedoch Spezialkräfte in Belgien das Haus der Dschihadisten und verhinderten die Tat. Seitdem ist auch das Handy von Abaaoud stumm geblieben.

Ob und wie lange er sich in Griechenland aufgehalten hat, ob er aus Syrien nach Athen kam und wieder dorthin verschwand, das alles ist bisher unklar. Fest steht jedoch: Griechenland als Transitland und Athen als Treffpunkt spielen für islamistische Kräfte seit einiger Zeit eine wichtige Rolle.

Viele Problem mit der Einreiseregistrierung

Die zweite Spur, die von den Pariser Anschlägen nach Griechenland führt, ist ein syrischer Pass. Der Ausweis wurde bei der Leiche des Selbstmordattentärs gefunden, der sich vor dem Fußballstadion Stade de France in die Luft sprengte. Noch am 5. Oktober wurde ein Mann mit diesem Pass auf der griechischen Insel Leros registriert. Nun wird vermutet, dass einer der Attentäter von Griechenland im Treck mit Tausenden Flüchtlingen über die Balkanroute nach Paris gelangt sein könnte.

Für die Regierung in Athen und Ministerpräsident Alexis Tsipras könnten diese Erkenntnisse zu einem großen Problem werden. In Griechenland befürchtet man schon länger: Sollten die nord- und mitteleuropäischen Staaten und vor allem Deutschland eine weitere Aufnahme von Flüchtlingen ablehnen und die Grenzen für diese Menschen schließen, würden schnell Hunderttausende in Griechenland festsitzen.

Die anderen EU-Staaten verlangen von der Regierung in Athen schon seit Monaten eine geordnete Registrierung auf den Inseln. Die griechischen Behörden sind mit dem Andrang jedoch vollkommen überfordert. Die ordentliche Registrierung inklusive Fingerabdrücken scheitert schon an einfachen Dingen: Es gibt nicht genug Fingerabdruckscanner, um die Daten in die europäische Datenbank Eurodac einzuspeisen.

Allein in diesem Jahr kamen nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR auf den kleinen Ägäis-Inseln mehr als 640.000 Flüchtlinge an. Vorgesehen ist auch, dass jeder von einem Polizisten und einem Übersetzer befragt wird, um sicherzustellen, dass die angegeben Informationen stimmen. Die Übersetzer sind oft entsprechend ausgebildet, um regionale Dialekte zu erkennen und so festzustellen, ob falsche Angaben gemacht werden. Dieser Prozess soll von der europäischen Grenzschutzagentur Frontex überwacht werden. Doch die hat in Griechenland derzeit nur 114 Mitarbeiter stationiert, viel zu wenige für die vielen Inseln der Ostägäis, auf denen die Menschen ankommen.