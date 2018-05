Bundeskanzlerin Angela Merkel hat auf der UN-Klimakonferenz mit Nachdruck auf ein umfassendes und verbindliches Klimaschutzabkommen gedrängt. Die Begrenzung der globalen Erwärmung sei eine "Frage der Zukunft der Menschheit", sagte sie in Le Bourget bei Paris. Seit Langem gebe es "zum ersten Mal die Chance, unser Ziel eines Abkommens zu erreichen". Transparente Messmethoden müssten sicherstellen, dass zugesagte Anstrengungen beim Klimaschutz auch überprüfbar seien.



Alle fünf Jahre sollten die von den einzelnen Staaten gemachten Zusagen überprüft werden. Bislang reichten diese für das Erreichen des Zwei-Grad-Ziels nicht aus. Begonnen werden solle damit möglichst bereits vor 2020, wenn das neue Abkommen in Kraft treten soll. Für Deutschland bestätigte Merkel die Ziele, bis 2020 verglichen mit 1990 die Emissionen um 40 Prozent zu verringern und bis 2050 um 80 bis 95 Prozent. "Deutschland wird seinen Beitrag leisten", versprach die Kanzlerin.

Das geplante Abkommen müsse auch fair sein, forderte Merkel. Die reicheren Länder müssten ihre Zusage an die ärmeren und besonders verwundbaren Staaten einlösen, ihnen ab 2020 jährlich 100 Milliarden Dollar für Klimaschutz und die Bewältigung von Klimafolgen zur Verfügung zu stellen. Deutschland werde bis dahin seine öffentlichen Mittel verdoppeln. "Versuchen wir, die Welt nicht zu enttäuschen."



Mit mahnenden Worten, guten Vorsätzen und einer Schweigeminute hatte am Mittag die UN-Klimakonferenz in Paris begonnen. Die Welt stehe "zwei schrecklichen Bedrohungen" gegenüber – dem Terrorismus und dem Klimawandel, sagte der peruanische Umweltminister Manuel Pulgar Vidal bei der Eröffnung des Treffens, zu dem mehr als 150 Staats- und Regierungschefs angereist sind. Pulgar Vidal hatte den Vorsitz der letztjährigen UN-Klimakonferenz in Lima inne, diesen übernimmt nun der französische Außenminister Laurent Fabius.

"Wir sind zum Erfolg verpflichtet", sagte Fabius vor den Delegierten im Konferenzzentrum in Le Bourget bei Paris. Das Thema sei viel zu wichtig und die Bedrohung durch den Klimagipfel sei viel zu groß, um sich mit einem Minimalabkommen zufriedenzugeben. Ein erfolgreicher Abschluss der Konferenz sei zwar noch nicht gesichert, aber in Reichweite. Frankreichs Präsident François Hollande mahnte: "Wir haben nicht das Recht zu enttäuschen". Bis Ende nächster Woche müsse ein neuer Klimavertrag stehen.



Zu Beginn der Sitzung hatten die Staats- und Regierungschefs den Menschen gedacht, die bei Terrorattacken in Paris, Beirut, Bagdad, Tunesien und Mali getötet wurden. UN-Generalsekretär Ban Ki Moon dankte dem französischen Präsidenten François Hollande für seine "mutige" Entscheidung, die Klimakonferenz trotz der Anschläge von Paris abzuhalten.

Ban Ki-Moon: "We need a universal, meaningful and robust agreement here in Paris" #GoCOP21 pic.twitter.com/GkwM9QWIBm — COP21en (@COP21en) 30. November 2015

Bis zum 11. Dezember wollen sich nun etwa 180 Nationen auf ein historisches Abkommen einigen, mit dem die Erderwärmung verlangsamt werden soll. Doch das Ziel von zwei Grad Celsius sei mit den bisher gemachten Zusagen nicht zu erreichen, sagte Ban. Eindringlich mahnte er die Staats- und Regierungschefs, eine Einigung zu erzielen. "Die Zukunft der Welt liegt in Ihren Händen", sagte Ban.

USA und China in der Verantwortung

US-Präsident Barack Obama sagte, dass die USA als zweitgrößter Emittent von Treibhausgasen nach China eine besondere Verantwortung trügen. Der Gipfel von Paris solle ehrgeizige Ziele stellen, die regelmäßig aktualisiert werden müssten. Doch eine stärkere Wirtschaft und eine sichere Umwelt schlössen sich nicht aus, sagte Obama. Für jene Staaten, die besonders unter der Erderwärmung und deren Folgen leiden, stellte er weitere finanzielle Hilfen in Aussicht.

Chinas Präsident Xi Jinping sagte, ein Klimaabkommen müsse die Unterschiede zwischen den einzelnen Staaten berücksichtigen. Sie sollten zudem die Möglichkeit erhalten, eigene Wege zur Lösung des Klimaproblems zu suchen. Die USA und China haben bereits ihre Zusammenarbeit im Kampf gegen den Klimawandel bekräftigt. Obama und Xi stimmten am Rande des UN-Klimagipfels überein, dass ihre führende Rolle im Kampf gegen die Erderwärmung entscheidend sei. China stößt etwa 30 Prozent der weltweiten Treibhausgase aus, die USA 16 Prozent.

Obama und Xi hatten sich bereits 2014 nach einem Treffen darauf verständigt, ihre umweltschädlichen Emissionen zu reduzieren. Der US-Präsident versprach, die Gase in den kommenden zehn Jahren um 28 Prozent zu senken. Allerdings drohen Kritiker in den USA, seine Pläne könnten möglicherweise von seinem Amtsnachfolger gekippt werden. Xi seinerseits sagte damals zu, China werde 2030 oder früher beginnen, seine Emissionen zu reduzieren.

Afrikanische Länder fordern maximal 1,5 Grad Erderwärmung

Der russische Präsident Wladimir Putin appellierte an alle Teilnehmer, den Klimagipfel zu einem Erfolg zu machen. Durch die Erderwärmung drohten weltweit nicht nur hohe wirtschaftliche Schäden, sondern auch ein Verlust an Lebensqualität. Russland habe deshalb bereits aktive Maßnahmen ergriffen. "Unser Land gehört zu den ersten, die den Energieverbrauch reduziert haben."



Die afrikanischen Länder wollen ein Ziel von maximal 1,5 Grad Erderwärmung im geplanten Weltklimaabkommen verankern. Das sagte Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi. Bisher hat sich die Weltgemeinschaft nur auf ein Ziel von maximal zwei Grad Erwärmung gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter verständigen können. Al-Sisi sprach in Le Bourget für die afrikanischen Staaten. Zudem forderte er deutlichere Finanzzusagen für Entwicklungsländer. Auch vor 2020 sollten die reichen Länder den ärmeren Ländern jährlich 100 Milliarden Euro zur Verfügung stellen.



Klimagipfel 2015 Klimagipfel 2015 Vom 30. November bis 11. Dezember findet in Paris der UN-Klimagipfel statt. Mindestens 138 Staats- und Regierungschefs werden zum Auftakt erwartet. Die Positionen der Teilnehmer liegen in vielen zentralen Punkten noch weit auseinander. Wie ist die weitere Erwärmung der Erde aufzuhalten? Wie lassen sich die vereinbarten Maßnahmen finanzieren? Und auf welches Temperaturziel soll man sich einigen? Temperaturziel Kleine Inselstaaten, vom Anstieg des Meeresspiegels besonders bedroht, wünschen sich eine neue Grundverpflichtung. Nach ihren Vorstellungen soll die Erdtemperatur bis 2100 um nicht mehr als 1,5 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter steigen. Das wäre ein ehrgeiziges Ziel, bei der Klimakonferenz in Kopenhagen 2009 hatten die Teilnehmer noch "zur Kenntnis" genommen, dass die Erdtemperatur um nicht mehr als 2 Grad steigen sollte. Selbst wenn die Länder ihre Treibhausgasemissionen so stark reduzieren, wie vor der Konferenz in ihren nationalen Klimazielen angekündigt, würde die Erdtemperatur laut UN-Angaben um etwa 2,7 Grad steigen. Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen UNEP geht sogar von einem Anstieg von 3 bis 3,5 Grad Celsius aus. Die Erde hat sich seit 1850 bereits um 0,8 Grad erwärmt. Lastenteilung Historisch haben vor allem die Industrieländer Emissionen in die Luft gepumpt. Doch längst spielen aufstrebende Schwellenländer wie Indien und China eine entscheidende Rolle, wenn man den Temperaturanstieg eindämmen will. Die pochen aber auf ihr Recht, wirtschaftlich zu den reichen Staaten aufzuholen. Einige Experten meinen: Wenn die Konferenz scheitert, dann an diesem Punkt. Langfristziel Der Mensch muss weniger CO2 in die Atmosphäre pusten – soweit herrscht Einigkeit. Doch soll die Weltwirtschaft nun bis Ende des Jahrhunderts ohne CO2-Emissionen auskommen, wie zum Beispiel von den reichen G7-Ländern gefordert? Oder soll der Ausstoß einfach sobald wie möglich den Scheitelpunkt erreichen und dann sinken? Strittig ist zum Beispiel auch, ob das Auffangen und unterirdische Einlagern von CO2 eingerechnet werden darf. Verbindlichkeit Wie verpflichtend werden die Vereinbarungen von Paris? Der gärende Streit wurde Anfang November offenbar, als US-Außenminister John Kerry in einem Interview der Financial Times sagte, die USA würden keine "rechtlich bindenden Klimaziele" unterschreiben, wie es sie beim Kyoto-Protokoll von 1997 gab. Im Gastgeberland Frankreich sorgte das Interview prompt für Ärger, dort gilt die klare Linie: Das Abkommen muss verbindlich sein. Finanzierung Viele ärmere Staaten machen sich zwar für ehrgeizige Klimaziele stark, darunter auch das Schwellenland Indien. Die Staaten wiesen aber darauf hin, dass sie finanzielle Unterstützung von den Industrieländern brauchten. Allein Indien schätzt seinen Bedarf auf knapp 2,5 Billionen Euro bis 2030.



Vor Jahren wurde von den Industrieländern versprochen, dass von 2020 an 100 Milliarden US-Dollar jährlich in die Entwicklungsländer fließen sollen. Das soll helfen, erneuerbare Energien zu entwickeln und mit den Folgen des Temperaturanstiegs klarzukommen. Noch ist die Summe nicht zusammen und schon jetzt verlangen die Entwicklungsländer Nachschläge für die Zeit danach. Die Industrieländer wollen aber künftig auch aufstrebende Schwellenländer zur Kasse bitten.

Insgesamt haben nach UN-Angaben 183 Staaten ihre jeweiligen Klimaziele vorgelegt. Am heutigen Montag werden sie in zwei verschiedenen Sälen jeweils für drei Minuten ihre Klimaziele formulieren. Am Rande der Konferenz wollen zahlreiche Länder auch eigene Initiativen vorstellen. So werden auch Obama, Microsoft-Gründer Bill Gates und zahlreichen Regierungschefs am Nachmittag eine Initiative vorstellen, mit der 20 Staaten ihre Mittel für Forschung und Entwicklung erneuerbarer Energien für fünf Jahre verdoppeln wollen. Auch private Investoren um Gates wollen dafür Mittel bereitstellen.