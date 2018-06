Alexis Tsipras ist auf einer Welle der Unterstützung an die Macht gekommen, die ihn danach fast unter sich begraben hätte. Irgendwie hat er es geschafft, den Sturm, der am Ende sogar zu Neuwahlen führte, zu überleben. Tsipras war angetreten, um den Ausverkauf Griechenlands zu beenden und die Troika in die Schranken oder gar des Landes zu verweisen. Jetzt setzt er die Spar- und Reformvorgaben des dritten Rettungspakets um, auf das er sich nach zähem Ringen mit den Gläubigern geeinigt hat.

Er bringt Gesetze durch das Parlament, die die Vorgängerregierung unter Führung der sozialdemokratischen Pasok nur äußerst widerstrebend angegangen wäre: Die Krankenkassenbeiträge für Pensionäre wurden erhöht, Wohnungen dürfen wieder von den Banken zwangsversteigert werden, und der ermäßigte Mehrwertsteuersatz für bestimmte griechische Inseln wurde abgeschafft. Es wird auch wieder privatisiert in Griechenland: Bald sollen 49 Prozent des Stromnetzbetreibers ADMIE an private Investoren verkauft werden. Die Regierung setzte außerdem zwei Privatisierungen um, die von ihren Vorgängern angestoßen worden waren: Die staatseigene Gesellschaft für Pferdewetten (ODIE) wurde verkauft, und der auf 40 Jahre angelegte Deal mit dem deutschen Unternehmen Fraport, 14 Regionalflughäfen zu betreiben, ist endlich unter Dach und Fach.



Tsipras' Parlamentsmehrheit ist geschrumpft

All das sind Entscheidungen, von der die Tsipras-Regierung nicht dachte, sie jemals treffen zu müssen. Überraschenderweise wurden sie dennoch ohne viel Aufhebens umgesetzt. Zwar verlor die Regierung dadurch zwei Abgeordnete und musste einen weiteren ersetzen, aber unter normalen Umständen hätte schon eine dieser Maßnahmen ausgereicht, Syriza vollständig in die Knie zu zwingen.

Die Parlamentsmehrheit beträgt mittlerweile nur noch drei Sitze (153 von 300). Dabei sind die härtesten Entscheidungen noch nicht einmal im Detail besprochen worden: Das Rentensystem muss reformiert und das Steuersystem erneuert werden. Mitte Januar will die Troika die Fortschritte Griechenlands prüfen. In nur wenigen Wochen sollen dann die Details über die weiteren Reformmaßnahmen stehen.

Tsipras wird sich dann erneut mit einem alten Versprechen auseinandersetzen müssen: Rentenkürzungen. Die wollte er auf jeden Fall verhindern. Seine Regierung arbeitet derzeit an einer Formel, die darauf setzt, die Beiträge zur Sozialversicherung zu erhöhen, statt die Renten zu beschneiden. Es bleibt abzuwarten, ob die Gläubiger sich darauf einlassen. Andere Maßnahmen werden die Griechen wieder auf die Straße bringen: Die Bauern protestieren schon jetzt gegen die Pläne der Regierung, ihre Steuerlast zu erhöhen. Und sollte es ausländischen Investmentfonds wirklich erlaubt werden, zu Niedrigstpreisen faule Hypotheken von griechischen Hausbesitzern zu kaufen, wird auch das zu Demonstrationen führen.



Für den Reformprozess Griechenlands sind zwei Fragen entscheidend: Werden die Abgeordneten seiner Regierung weitere Maßnahmen schlucken, vor allem so unpopuläre? Und ist die Regierung überhaupt in der Lage, die Reformen nach einem Parlamentsbeschluss effektiv umzusetzen? EU-Vertreter loben die hohe Kooperationsbereitschaft, die die griechische Regierung seit den Neuwahlen am 20. September an den Tag legt. Aber es gibt erhebliche Zweifel, ob die griechische Verwaltung das Durchhaltevermögen, das Fachwissen und auch das Personal hat, die Reformen mit Leben zu füllen. Das Land soll quasi runderneuert werden: von der Steuererhebung, der öffentlichen Verwaltung, der Gesundheitsversorgung bis hin zum Justizsystem. Die Regierung vermittelt jedoch den Eindruck, dass sie Schlüsselpositionen lieber mit eigenen Kandidaten besetzt und nicht darauf achtet, wer sich am besten dafür eignen würde. Sollte dem wirklich so sein, wird die Regierung mit ihren Reformen scheitern.