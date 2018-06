Die Bundesnetzagentur warnt vor einem zu langsamen Ausbau des Stromnetzes. "Von den 2009 geplanten 1.876 Kilometern neuer Leitungen haben wir Ende 2015 gerade 558 geschafft – das ist enttäuschend", sagt der Präsident der Bundesnetzagentur, Jochen Homann. Fehlende Leitungen zwängen die Netzbetreiber immer häufiger zu Abschaltungen von Kraftwerken. Das verursache die Kosten, die am Ende der Stromverbraucher tragen müsse.



Allein für das Hoch- und Herunterfahren von Kraftwerken zur Sicherung der Netzstabilität seien im ersten Halbjahr 2015 rund 250 Millionen Euro angefallen – mehr als im gesamten Vorjahr. Bis zum Jahr 2020 könnte die Milliardengrenze für die jährlichen Kosten des sogenannten Redispatch überschritten werden. "Das ist ein deutliches Signal, dass wir mit dem Netzausbau schneller vorankommen müssen", sagt Homann.



Homann rechnet jedoch damit, dass der Ausbau nun schneller gehe. Mehrere Projekte seien inzwischen in den Planungs- und Bauverfahren weit fortgeschritten. Darüber hinaus liefen die ersten Planungsverfahren für die weiteren rund 5.500 Kilometer Leitungen gut an, die bis 2024 fertig werden sollen.

Für die künftigen drei neuen Stromautobahnen in Nord-Süd-Richtung mit insgesamt rund 2.200 Kilometern Länge rechne er mit deutlich mehr Akzeptanz der Bürger, wenn künftig vorrangig mit Erdkabeln geplant werde. Das Umschwenken auf Erdkabel bringe Mehrkosten in Milliardenhöhe und teilweise Zeitverluste. "Mit Freileitungen wäre das Ziel wegen der enormen Bürgerproteste aber gar nicht mehr erreichbar gewesen."

Für SuedLink rechnet Homann mit einem neu gefassten Planungsantrag im zweiten Halbjahr 2016. Die für 2024 geplante Großleitung soll Windstrom von der Küste in den Süden bringen, der wegen des Atomausstiegs zunehmend auf Strom aus dem Norden angewiesen ist.

Angesichts der steigenden Kosten plädiert Homann für eine Umgestaltung der Netzentgelte. Zumindest für das überregional betriebene Übertragungsnetz solle künftig ein bundesweit einheitliches Entgelt erhoben werden. "Das sind Kosten der Energiewende, das geht alle an", sagt Homann. Bisher unterscheiden sich die Netzentgelte regional, was vor allem von Ländern in Nord- und Ostdeutschland kritisiert wird. Die Netzentgelte steigen 2016 für einen typischen privaten Haushalt im Bundesschnitt voraussichtlich um rund sechs Prozent, regional teilweise deutlich stärker.