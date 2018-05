Der Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, soll wegen einer Finanzaffäre in Frankreich der Prozess gemacht werden. Die frühere französische Finanzministerin soll sich in der sogenannten Tapie-Affäre vor dem Gerichtshof der Republik in Paris verantworten. Das erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus Justizkreisen.

Lagarde hatte 2008 entschieden, ein Schiedsgerichtsverfahren zuzulassen, um einen Streit zwischen Geschäftsmann Bernard Tapie und der staatlichen Bank Credít Lyonnais zu beenden. Das private Schiedsgericht hatte Tapie staatlichen Schadenersatz in Höhe von mehr als 400 Millionen Euro zugesprochen.

Im August 2014 war Lagarde im Zusammenhang mit der staatlichen Entschädigungszahlung formell beschuldigt worden. Die Ermittler werfen ihr vor, während ihrer Amtszeit als Finanzministerin (2007 bis 2011) "nachlässig" mit öffentlichen Finanzen umgegangen zu sein. Lagarde bestreitet in dem Fall von 2008 jedes Fehlverhalten.

Zwar beantragte der zuständige Staatsanwalt im September eine Einstellung des Verfahrens gegen die IWF-Generaldirektorin. Die Ermittlungskammer des Gerichtshofs der Republik folgte diesem Antrag aber nicht und ordnete einen Prozess gegen Lagarde an.

Lagarde selbst kündigte an, Rechtsmittel gegen diese Entscheidung einzulegen. Der IWF in Washington sprach Lagarde sein "Vertrauen" aus.