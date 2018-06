Der US-Sender CNBC fand am Morgen nach der Ankündigung große Worte. Keine zwölf Stunden war es her, dass Facebook-Gründer Mark Zuckerberg versprochen hatte, gemeinsam mit seiner Frau Priscilla Chan im Laufe seines Lebens 99 Prozent seiner Facebook-Aktien in eine Wohlfahrtsorganisation zu stecken. Die Moderatoren waren sicher: Erst habe Zuckerberg den Tech-Sektor revolutioniert – jetzt mache er sich daran, mit dem Charity-Sektor dasselbe zu tun. Von Bill Gates hieß es in einem ersten Statement schlicht: "Wow."

In Deutschland lasen sich die Reaktionen anders. "Ein absurd amerikanisch besoffener Post an sein Baby. Und es bleiben ihm dann auch nur noch ca 400 Mio.", schrieb eine ARD-Journalistin auf Twitter. "Zuckerberg wird immer so viel spenden, wie er optimal von der Steuer absetzen kann", schrieb ein anderer Nutzer. Das Handelsblatt sprach vom "höchsten Marketing-Budget der Welt". Viele warfen dem Facebook-Gründer vor, auf der einen Seite den Wohltäter zu spielen, während er auf der anderen Seite mit geschickten Steuerpraktiken Millionen einspare.

Eine Argumentation, die man am Tag danach in den USA vergeblich sucht. Wirtschaftsblätter analysieren zwar auch dort den Vorteil, den es für den Facebook-Gründer habe, die Aktien selbst und nicht die Einnahmen aus ihrem Verkauf abzutreten und erklären, warum es geschickt sei, sich mit der Gründung einer Liability Company abzusichern, anstatt ein klassisches Non-Profit zu gründen. Als Vorwurf allerdings will man das nicht verstanden wissen. Dass Zuckerberg etwas Gutes tue, daran gibt es – auf Facebook und in den Zeitungen – am Ende wenig Zweifel.

In den USA wird viermal soviel gespendet wie im OECD-Schnitt

In kaum einem anderen Industrieland spielen private Spender eine größere Rolle als in den USA. Microsoft-Gründer Bill Gates trat in den vergangenen Jahren mehr als 30 Milliarden Dollar seines Vermögens ab. Seine Organisation, die Bill and Melinda Gates Foundation, ist im amerikanischen Charity-Zirkus eine feste Größe. Investorenlegende Warren Buffett trennte sich bislang von 22 Milliarden Dollar und rief seine Milliardärsfreunde gemeinsam mit Gates auf, es ihnen gleich zu tun. Wer heute nicht auf der Liste von Buffetts Giving Pledge auftaucht, der gilt unter Amerikas Geldelite schnell als Paria. Mehr als 200 Milliarden Dollar pro Jahr spenden die Amerikaner an ihre Charities – gemessen am Bruttoinlandsprodukt etwa viermal so viel wie der OECD-Durchschnitt. Und sie tun das ganz öffentlich: In New York etwa prangt der Name der Industriellenbrüder Charles und David Koch an zahlreichen öffentlichen Gebäuden.

Die Grundskepsis gegen den Staat sei in den USA seit jeher schon immer größer als die gegen den Privatsektor und gegen reiche Individuen, sagt Michael Edwards, der sich für den Thinktank Demos mit Wohltätigkeitsorganisationen beschäftigt. "Hier sind Leute wie Zuckerberg Problemlöser und Celebrities, anderswo gelten sie eher als geldgierige Steuerflüchtlinge." Während in Deutschland und Frankreich vor allem staatliche Kanäle für ein bisschen soziale Fairness sorgten, gebe es unter Amerikas Superreichen einen Konsens darüber, dass die Verantwortung bei ihnen liege, das System zum vermeintlich Besseren zu formen. Das Land habe sich in den vergangenen 100 Jahren arrangiert mit einem System, in dem viele Aufgaben vom Staat auf Non-Profits übertragen würden, sagt Edwards.

Für die Superreichen selbst macht es das komplizierte US-Steuergeflecht zusätzlich attraktiv, die Vermögen zu spenden, weil das Geld andernfalls in Kapital- und Immobiliensteuern versickern würde. Das Steuergesetz, schrieb der Ökonom Charles T. Clotfelter von der Duke University schon 2012, unterstütze die Geschenke der Reichen, während es an Steuerhilfen für die Unter- und Mittelschicht mangele. "Dieses System führt zwangsläufig dazu, dass die reichsten Steuerzahler bestimmen, in welche Richtung sich die Institutionen im Land entwickeln."