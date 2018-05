Zum Weltklimagipfel von Paris fordert der Chef der Internationalen Energieagentur (IEA) das Ende aller Subventionen für fossile Brennstoffe. Diese Staatshilfen seien "der Feind Nummer eins für das Wachstum von erneuerbaren Technologien und Energieeffizienz", sagt Fatih Birol in einem Interview mit der ZEIT. "Regierungen weltweit müssen die Subventionen für fossile Brennstoffe abschaffen."

Laut IEA – ein Zusammenschluss der westlichen Energie-Verbraucherstaaten – geben die Regierungen weltweit fast 500 Milliarden US-Dollar pro Jahr aus, um Erdöl, Benzin, Kohle und Gas künstlich zu verbilligen oder die Industrie zu unterstützen. Birol zufolge sind diese Subventionen mehr als dreimal so hoch wie die für regenerative Energien und sorgen so für eine Benachteiligung der erneuerbaren Energieträger. "Das ist wie ein 100-Meter-Lauf, bei dem die fossilen Brennstoffe an der 50-Meter-Marke starten", sagte der 57-Jährige.

Als konkrete Maßnahme verlangt Birol zuvorderst ein weltweites Verbot für den Bau ineffizienter Kohlekraftwerke. Vor allem in Asien werden gerade Dutzende solcher Meiler mit alter Technik errichtet. Sie seien relativ billig im Bau, verursachten aber hohe Emissionen und würden ein halbes Jahrhundert lang laufen: "Hier muss die Energiewende beginnen."

Die von Politikern oft vorgebrachte Begründung, sie wollten Bürgern in Armut helfen, stimme nicht. "Unsere Analysen zeigen: Von den fast 500 Milliarden US-Dollar gehen nur 8 Prozent an das ärmste Fünftel der Bevölkerung." Man sollte diesem Teil der Gesellschaft lieber direkte finanzielle Unterstützung geben.

Mit Blick auf die derzeit laufenden Klimaverhandlungen in Paris zeigte sich Birol zuversichtlich. Er erwarte, dass sich die Staaten auf ein weltweites Abkommen zur Begrenzung der Emissionen einigen, sagte er. Ein Scheitern des Gipfels könne sich die Welt aber kaum noch leisten: "In diesem Fall sollten wir Wege suchen, uns an einen veränderten Planeten anzupassen", so Birol.