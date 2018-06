Die US-Notenbank Fed hat den Leitzins auf eine Spanne von 0,25 bis 0,5 Prozent angehoben. Seit Ende 2008 – dem Höhepunkt der globalen Finanzkrise – lag der Zinssatz zur Versorgung der Geschäftsbanken mit Geld bei null bis 0,25 Prozent.



Fed-Chefin Janet Yellen sprach von einem vorsorglichen Schritt und verwies darauf, dass Entscheidungen der Fed mit Verzögerung wirkten. "Es dauert, bis das Handeln in der Geldpolitik künftige wirtschaftliche Ergebnisse beeinflusst", sagte sie bei der Vorstellung der Zinsentscheidung.

Eine Zinserhöhung hatte die Fed zuletzt im Jahr 2006 verkündet. Danach senkte die Notenbank den Zins schrittweise bis auf nahe Null, um den Folgen der Finanzkrise zu begegnen. Die Zentralbank trug mit dem vielen billigen Geld dazu bei, dass die Wirtschaft wieder in Tritt kam und nun rund läuft.

Die Fed hatte zudem in mehreren Runden Staats- und Hypothekenanleihen auf, um so mit mehr als drei Billionen Dollar (2,7 Billionen Euro) den Wirtschaftskreislauf zu stabilisieren. Die Anleihenkäufe hatte die Zentralbank bereits im Herbst vergangenen Jahres auslaufen lassen. Nach einer Erholung der US-Wirtschaft und der Vorlage stabiler Daten vom Arbeitsmarkt sah die Fed den Moment für eine Wende hin zu einer Normalisierung ihrer Geldpolitik gekommen.

Viele Beobachter erwarten in den nächsten Monaten weitere Zinserhöhungen. Fed-Chefin Janet Yellen hatte in mehreren öffentlichen Reden angekündigt, die Fed werde moderat und schrittweise handeln. Damit könnte für 2016 eine Anhebung alle zwei Monate oder in noch langsameren Tempo gemeint sein. Nun sellte Yellen weitere graduelle Zinserhöhungen in Aussicht. Die Zinsen sollten schrittweise steigen.



Die Fed will mit den vorsichtigen Erhöhungen verhindern, dass das US-Wachstum wieder abgewürgt wird und Schwellenländern massive Probleme bekommen. Viele aufstrebende Volkswirtschaften, darunter China, haben sich in hohem Maße in US-Dollar verschuldet. Sollte der Wert der US-Währung im Zuge einer Zinsanhebung noch deutlicher steigen, würde dies auch eine höhere Schuldenlast für Dollar-Schuldner bedeuten. Zudem würden Investoren Geld aus den risikoreicheren Schwellenländern abziehen, wenn sie in den vergleichsweise sicheren USA höhere Zinseinkünfte erwarten könnten.



Yellen machte deutlich, dass der Zinsschritt der Fed zum Teil defensiv gedacht war - für den Fall, dass wieder eine Rezession naht. "Wir machten uns Sorgen, dass wir bei Zinssätzen nahe Null weniger Spielraum für eine Antwort auf negative Schocks hätten", sagte sie. Insgesamt soll die Straffung der Geldpolitik auch verhindern, dass sich auf dem Aktien- und dem Immobilienmarkt gefährliche Blasen aufbauen oder die Wirtschaft überhitzt.

Der Leitzins ist der Satz, zu dem sich Geschäftsbanken bei der Zentralbank Geld leihen können. Dies schlägt sich in den Zinsen nieder, die Unternehmen und Verbraucher für ihre Kredite zahlen müssen. Für die Zentralbank ist der Leitzins ein Instrument, um die Entwicklung von Konjunktur und Preisen in einer Volkswirtschaft zu beeinflussen.