ZEIT ONLINE: Herr Xydakis, die Verhandlungen zwischen den Gläubigern und Griechenland kommen nicht voran. Spätestens im Juli droht Ihrem Land erneut die Zahlungsunfähigkeit. Werden wir einen Chaossommer wie im vergangenen Jahr erleben?

Nikos Xydakis: Nein, das wird sich nicht wiederholen. Trotzdem haben wir gerade einen fundamentalen Konflikt, der gelöst werden muss. Vor allem Deutschland verlangt, dass der Internationale Währungsfonds (IWF) weiterhin im Programm bleibt. Doch einem Schuldenschnitt, den der IWF aufgrund seiner internen Regularien fordert, will Deutschland nicht zustimmen. Wenn es hier zu keiner Einigung kommen sollte, liegt das nicht an Griechenland.

ZEIT ONLINE: Wären Sie denn auch dazu bereit, ohne den IWF das Programm fortzusetzen?

Xydakis: Es ist doch bekannt, dass der IWF nur noch einen geringen Anteil im Programm haben soll, etwa zehn Prozent der gesamten Kreditsumme. Warum soll er dann die Rettungsstrategie so stark mitbestimmen, wie dies gerade geschieht?

ZEIT ONLINE: Was müsste passieren, damit der IWF aus dem Griechenlandprogramm ausscheidet?

Nikos Xydakis Seit Herbst 2015 ist Nikos Xydakis Vizeaußenminister im Kabinett von Alexis Tsipras. Der Intellektuelle und Journalist war lange Zeit Redakteur und später Chefredakteur der Zeitung Kathimerini.

Xydakis: Die Kredite müssten auf die anderen Gläubiger übertragen werden. Das ist im Prinzip reine Finanztechnik und kein Problem. Die deutsche Seite aber besteht auf die weitere Teilnahme des IWF; nur hat sie uns bisher nicht erklären können, wie das funktionieren soll, ohne dass der Fonds gegen seine eigene Statuten verstößt. Dem Fonds geht es vor allem um die Schuldentragfähigkeit. Wenn es keinen Schuldenschnitt gibt, dann muss eben härter gespart werden, so das Argument. Das mag in sich logisch klingen, nur wird hier nicht beachtet, dass der IWF mit den meisten Prognosen in den vergangenen sechs Jahren daneben lag. Das hat er selbst 2013 eingeräumt. Trotzdem beharrt man auf einem Konzept, das nicht funktioniert.

ZEIT ONLINE: Allein davon hängt ab, ob sich Griechenland mit der Troika einigt?

Xydakis: Ja, die anderen Gläubiger, also die EU-Kommission, der Europäische Stabilitätsmechanismus und die Europäische Zentralbank sind mit unserem bisherigen Reformanstrengungen zufrieden. Die beiden Gesetzespakete zu Rente und Steuern sind beispielsweise zusammen mit den europäischen Institutionen erarbeitet worden.

ZEIT ONLINE: Die Schuldenkrise ist nicht das einzige Problem, das Griechenland gerade bewältigen muss. Hinzu kommt die Flüchtlingskrise.

Xydakis: Für Griechenland ist es quasi unmöglich, die Finanz- und die Flüchtlingskrise allein zu meistern. Letztere ist auch eine europäische Aufgabe und keine griechische. Wenn wir uns darüber nicht im Klaren sind, dann existiert die Europäische Union im Grunde nicht mehr.

Griechenland braucht technische und finanzielle Unterstützung. Bisher hat unser Land die Flüchtlingskrise größtenteils selbst gemeistert, trotz der finanziell extrem angespannten Lage. Die internationale Hilfe läuft jetzt erst langsam an.