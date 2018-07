Ein paar schöne Fotos ins Internet stellen, Wohnungstür aufschließen, freundlich lächeln und Fragen beantworten. Wer in der Vergangenheit eine Wohnung gesucht hat, kam an einem Immobilienmakler oft nicht vorbei. Bis zu 2,38 Monatskaltmieten waren bei Vertragsabschluss fällig. Seit fast einem Jahr gilt nun das sogenannte Bestellerprinzip: Bezahlen muss den Makler, wer ihn beauftragt hat. In der Regel ist das der Eigentümer oder Vermieter der Wohnung.

Die Makler haben mit aller Macht versucht, die neue Regelung zu verhindern – groß war die Angst vor Umsatzeinbußen. Zu Recht: Heute muss der Makler mit dem Vermieter verhandeln, was diesem die Vermittlungsdienste wert sind. Die Provisionen sind in der Folge deutlich gesunken – im Schnitt um eine Monatsmiete.

Aber wie gehen die Makler mit den Umsatzeinbußen um? Rolf Gaßmann, Landesvorsitzender beim Mieterbund in Baden-Württemberg, behauptet: Zumindest einige Makler würden versuchen, sich das Geld von den Wohnungssuchenden zu holen. Er hat einen ganzen Ordner voll mit entsprechenden Wohnungsanzeigen gesammelt. In einem Fall verlangte der Vermittler eine Besichtigungsgebühr von 40 Euro bar auf die Hand. Ein anderer legte zum Mietvertrag einen teuren Servicevertrag zur Unterschrift dazu, der für unnötige Dienstleistungen wie ein Mietbügeleisen mehrere Hundert Euro verlangt. Außerdem sind manche Wohnungsanzeigen laut Gaßmann reine Lockangebote. Die Makler versuchten auf diese Weise einen Vermittlungsauftrag von Wohnungssuchenden zu erschleichen, sagt er. Auch Beschwerden über überhöhte Abschlagszahlungen für Einrichtungsgegenstände landen bei ihm auf dem Schreibtisch.



Nur wenige Beschwerden eingegangen

Ähnlich beschreibt es der Geschäftsführer des Mietervereins zu Hamburg, Siegmund Chychla. Der Großteil der Makler verhalte sich zwar korrekt, doch "unter einigen Maklern ist es zum Volkssport geworden, wenigstens kleine Beträge von den Mietern einzusammeln". Regelmäßig findet Chychla Wohnungsanzeigen, in denen zusätzliche Gebühren verlangt werden – beispielsweise für die Ausfertigung des Mietvertrages. Legal ist das nach Ansicht von Chychla nicht.

Das Ziel des Bestellerprinzips ist es, Wohnungssuchende finanziell zu entlasten. Nur wenn der Mieter den Makler explizit für die Wohnungssuche beauftragt hat, soll er ihn bezahlen müssen. Ansonsten liegen die Vermittlungskosten beim Vermieter und hat der Mieter doch etwas gezahlt, kann er das Geld innerhalb von drei Jahren zurückfordern. Sollte keine Einigung möglich sein, kann der Mieter den Makler verklagen. Dann drohen ihm Geldbußen von bis zu 25.000 Euro.

Das Problem: Es scheint sich niemand über die versteckten Gebühren zu beschweren. In Berlin gab es seit der Einführung des Bestellerprinzips nur sieben angezeigte Verdachtsfälle, vier davon wurden wegen mangelnder Beweise eingestellt. Ähnliches berichten die Stadtverwaltungen in Frankfurt oder Stuttgart. Für den Landesvorsitzenden des Mieterbundes Baden-Württemberg weist das aber nicht unbedingt auf ein tadellos funktionierendes Gesetz hin: Es sei für Betroffene nämlich oft schwierig, gegen solche Verstöße vorzugehen, sagt Gaßmann. Oftmals wüssten die Bußgeldstellen und Behörden gar nicht, wer für solche Fälle zuständig sei. In anderen Fällen sei die Beweislage schwierig. So komme es viel zu selten zu Abmahnungen. "Der Mieterbund übernimmt deshalb die Rolle des Marktwächters und schafft Präzedenzfälle", sagt Gaßmann.