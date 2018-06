Es sind Tausende und sie kommen jeden Tag wieder. Ende März versammelten sie sich zum ersten Mal nach einer Großdemonstration auf der Place de la République in Paris, um die Nacht über da zu bleiben. Nuit debout heißt die Bewegung, was grob mit nachts aufstehen übersetzt werden kann. Zelte wurden errichtet, es gibt Vollversammlungen und politische Diskussionsrunden.

"Sie haben Milliarden, aber wir sind Millionen", steht auf einem Transparent. Ausgangspunkt der Bewegung sind geplante liberale Wirtschaftsreformen der französischen Regierung, aber wie immer geht es längst um mehr: gegen eine visionslose Politik des weiter so, gegen das Europa der Austeritätspolitik und also irgendwie für eine bessere Welt. Vergangenes Wochenende hat der frühere griechische Finanzminister Yanis Varoufakis vorbeigeguckt und erzählt, dass er in seinem Ministerjob in einem Hochhaus residierte und von seinem Büro aus auf den Syntagma-Platz geblickt hat, den zentralen Platz vor dem Athener Parlament.

"90 Tage lang hatten wir diesen Platz besetzt. Das ist der Platz, auf den ich gehöre, nicht dieses Büro", habe er einem Besucher erklärt. Varoufakis Geschichte ist mehr als ein herzerwärmendes Bonmot, das die Besetzer auf der Place de la République naheliegenderweise gerne hören. Diese Anekdote wirft direkt die Frage der Wirksamkeit von Bewegungen wie Nuit debout auf.

Denn es ist natürlich nicht die erste Bewegung dieser Art, und was sie bewirken können, ist nicht immer klar. Manche verpuffen folgenlos, andere zeitigen Langzeitwirkungen.

Nehmen wir nur Occupy Wall Street. Es gibt von Slavoj Žižek eine längst legendäre Videoaufnahme, als er am Höhepunkt der Occupy-Wall-Street-Bewegung auf dem New Yorker Liberty Plaza eine Rede hält. Da Mikrophone nicht erlaubt sind, spricht der linke Philosoph immer einen oder zwei Sätze, die dann von den Hunderten Nächststehenden laut wiederholt werden – sodass auch die Tausenden anderen etwas hören können. Žižek, mit seinem schweren, osteuropäischen Englisch – stets wiederholt von einem vielhundertköpfigen Chor. Ein witziges Dokument.

"Es gibt eine Gefahr", sagt er am Ende seiner Rede. "Verliebt Euch nicht zu sehr in Euch. Wir haben hier eine schöne Zeit. Aber vergesst nicht, Karneval ist einfach. Was aber zählt, ist der Tag danach. Wird sich danach etwas geändert haben? Ich will nicht, dass Ihr Euch irgendwann an diese Tage erinnert und das einzige, was man sagen kann, ist: 'Oh, wir waren jung und es war großartig.'"

Nachdem die Besetzungsbewegung folgenlos versandet und in die üblichen linken Basisrituale versunken war, fragte Le Monde Diplomatique ein paar Monate später: "Warum ist sie (die OWS-Bewegung) gescheitert und hat alle zunächst so hoffnungsfrohen Erwartungen krass enttäuscht? Warum versinken selbst die populärsten Aktionen der Linken früher oder später in einem Gebräu aus akademischer Rhetorik und sinnloser antihierarchischer, antietatistischer Kraftmeierei?"

Die Bewegungen hinterlassen Spuren

Aber so folgenlos, wie gerne unterstellt, verpuffen solche Bewegungen auch wieder nicht. Die Wirksamkeit ist nur nicht leicht messbar und die Kapillaren und Umwege, über die sie sie entfalten, sind nicht immer offensichtlich. Man kann nämlich auch sagen: Ohne die Occupy-Wall-Street-Bewegung wäre der erstaunliche Erfolg der Bernie-Sanders-Kampagne bei den Vorwahlen der US-Demokraten völlig unmöglich gewesen.

Die Bewegung der Indignados – der Empörten – in Spanien wiederum war eine Zufuhr politischer Energie, die ganz erhebliche Folgen zeitigte und die Syntagma-Besetzer schufen mit ein politisches Klima, das den zweifachen Wahlsieg der linken Syriza-Partei 2015 erst ermöglichte.



In Spanien besetzten im Jahr 2011 Tausende junge Menschen am 15. Mai die Porta del Sol im Zentrum Madrids – weshalb üblicherweise von der 15M-Bewegung gesprochen wird. Damals regierte noch die sozialdemokratische Zapatero-Regierung, die aber die Austeritätspolitik nach der Finanzkrise einfach exekutierte. Die Bewegung richtete sich dagegen, aber auch ganz generell gegen das verkrustete Zwei-Parteien-System von sozialdemokratischer PSOE und konservativer PP.



Kurzfristig profitierte die konservative Volkspartei vom Niedergang der PSOE. Die Basisbewegung konnte unmittelbar im Zentrum des politischen Geschehens nicht wirksam werden, aber sie etablierte langfristige Aktivistennetzwerke und elektrisierte eine ganze Generation. Wenige Jahre später wurde die Linkspartei Podemos gegründet, die bei den jüngsten Parlamentswahlen die Sozialdemokraten beinahe einholte und auf Anhieb 20 Prozent schaffte.



Noch interessanter ist aber womöglich, dass linke Basisbewegungen Wahlbündnisse schmiedeten, die in vielen großen Städten die Mehrheit gewonnen hatten, etwa in Madrid, in Barcelona und anderen Städten. Die charismatische Ada Colau etwa, die davor an der Spitze einer Bewegung gegen Zwangsräumungen aktiv war, ist heute Bürgermeisterin von Barcelona. In vielen Regionen koalieren die bunten Bewegungsparteien schon mit der sozialdemokratischen PSOE. "Wir sind die Rebel Cities, die rebellischen Städte", sagt Gerardo Pisarello, der Vizebürgermeister von Barcelona.

Die neuen Bewegungen können also durchaus Energiezufuhren für das demokratische System sein, die Wirksamkeit entfalten. Dabei sind sie freilich nie bloße Fußtruppen linker Parteien. Selbst die neue spanische Linkspartei Podemos tut sich schwer mit den losen, fluiden Netzwerken, da sich deren Protagonisten nicht gerne vereinnahmen lassen – auch von rebellischen Linksparteien nicht. "Die 300.000 Menschen, die am 15. Mai 2011 auf über 80 Plätzen in Spanien zusammenkommen, sind ein bisschen liberal, ein bisschen links, ein bisschen internet-affin und politisch oft völlig unerfahren", beschreibt der Berliner Autor Raul Zelik die Szenerie. Mehr noch: Die meisten derer, die zusammenkommen, sind von all dem ein bisschen zugleich. Parteikader sehen anders aus.