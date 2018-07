Bei Razzien in 110 Pflegeheimen und Kliniken in Norddeutschland haben Ermittler zahlreiche Unterlagen wie etwa Dienstpläne beschlagnahmt. "Es geht um den Verdacht, dass Pflegekräfte als Scheinselbstständige beschäftigt und auf diese Weise Sozialabgaben in Höhe von 6,1 Millionen Euro in den Jahren 2010 bis 2016 nicht gezahlt wurden", sagte Oberstaatsanwalt Axel Bieler in Kiel.



Ermittelt werde gegen Verantwortliche in insgesamt 237 Einrichtungen. Davon befänden sich 181 in Schleswig-Holstein. 56 Einrichtungen befänden sich in anderen Bundesländern, dort würden aber beispielsweise Personalunterlagen mit Bezug zu Schleswig-Holstein gelagert.



Laut der Staatsanwaltschaft wird wegen "Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt" laut Paragraf 266a des Strafgesetzbuches ermittelt. Bei den Durchsuchungen am Mittwoch und Donnerstag seien 650 Mitarbeiter des Zolls und der Ermittlungsbehörden im Einsatz gewesen.

Hintergrund seien Ermittlungen gegen Personalagenturen gewesen, die Pflegekräfte vermitteln. Praktisch alle großen Pflegeheimbetreiber hätten das Modell betrieben, sagte der Staatsanwalt: "Pflegekräfte wurden als Selbstständige eingestellt, sodass die Sozialabgaben eingespart wurden, aber auch bezahlter Urlaub oder Lohnfortzahlung im Krankheitsfall."



Schleswig-Holsteins Sozialministerin Kristin Alheit (SPD) sprach von einem "richtigen Skandal". Arbeitnehmer seien ausgebeutet und Arbeitsverhältnisse vorgetäuscht worden. "Wir müssen uns das ganz genau angucken, und wir müssen Mechanismen entwickeln, dass das nicht wieder vorkommen kann", sagte Alheit.

Alheit erklärte, die Vorfälle seien eine Bestätigung für die Gründung einer Pflegekammer, weil bisher die Pflege keine Stimme habe. So könne es nicht bleiben. Die pflegepolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Birte Pauls, zeigte sich entsetzt, "dass ausgerechnet diejenigen, die in der Pflege der höchsten Arbeitsbelastung unterliegen und am wenigsten Lobby haben, mit offensichtlich krimineller Energie betrogen wurden".