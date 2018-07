Die TTIP-Verhandlungsführer der EU und der USA sind zuversichtlich, die Gespräche über das transatlantische Freihandelsabkommen noch in diesem Jahr abschließen zu können. "Wir sind bereit, hart daran zu arbeiten, den Vertrag bis zum Jahresende abzuschließen", sagte der EU-Verhandlungsführer Ignacio Garcia-Bercero nach dem Ende der 13. Verhandlungsrunde. Voraussetzung sei, dass "die Substanz des Abkommens" stimme.

Die Gespräche in den vergangenen Tagen in New York seien "sehr produktiv" gewesen, sagte US-Verhandlungsführer Dan Mullaney. Es sei allerdings noch viel zu tun. Die nächste Verhandlungsrunde soll im Juli in Brüssel stattfinden.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Barack Obama hatten zuletzt ihre Ankündigung erneuert, wonach die TTIP-Verhandlungen noch in diesem Jahr abgeschlossen werden sollen. Die Ratifizierung werde allerdings noch etwas länger dauern, hatte Obama bei seinem Besuch in Hannover gesagt.



Das Freihandelsabkommen ist besonders in Deutschland umstritten. Befürworter prognostizieren, dass durch die Schaffung des größten Wirtschaftsraumes der Welt mit 800 Millionen Verbrauchern neue Jobs und Wachstum entstehen werden. Kritiker befürchten dagegen eine Angleichung von Standards auf geringerem Niveau und kritisieren mangelnde Transparenz bei den Verhandlungen.