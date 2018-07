Der Handelsverband Deutschland (HDE) will dafür sorgen, dass in Deutschland weniger Plastiktüten genutzt werden. In der kommenden Woche werde der Verband eine entsprechende Selbstverpflichtung unterzeichnen, berichtet die Süddeutsche Zeitung. Darin werde festgelegt, dass Kunden künftig für etwa 60 Prozent der Tragetaschen zahlen müssen. Wie viel, entscheidet jeder Händler selbst. Einen Mindestpreis soll es nicht geben.

HDE-Geschäftsführer Kai Falk wollte den Bericht zunächst nicht kommentieren. Ein Sprecher des Bundesumweltministeriums sagte der SZ, dass es Näheres dazu erst in der nächsten Woche geben werde. Bestätigt wurde die Selbstverpflichtung dagegen von dem CDU-Abgeordneten Thomas Gebhart, der im Umweltausschuss des Bundestages für Kreislaufwirtschaft zuständig ist. Er habe dem HDE im vergangenen Jahr das Abkommen vorgeschlagen, das nun umgesetzt werde, sagte Gebhart.

2015 hatten mehrere Medien berichtet, dass der HDE dem Bundesumweltministerium einen Vorschlag zur Reduzierung von Plastiktüten unterbreitet habe. Zuvor hatte Ministerin Barbara Hendricks gefordert, dass die Branche eine eigene Lösung präsentiert. Andernfalls würde sie ein Gesetz erlassen, dass die Zahl der Plastiktüten senkt, die jeder Bürger in Deutschland nutzt.



Das EU-Parlament hatte bereits im November 2014 festgelegt, dass innerhalb der EU bis 2019 pro Kopf jährlich maximal 90 Tüten verwendet werden sollen. Laut SZ hat Deutschland dieses Ziel bereits erreicht. Demnach nutzt jeder Bürger jährlich 71 Tüten.

Umweltschützer kritisieren die Tüten vor allem deshalb, weil sie nicht biologisch abbaubar sind. Der Kunststoff Polyethylen zersetzt sich nicht. Stattdessen gelangen kleine Partikel in die Gewässer, die etwa von Fischen und Vögeln gefressen werden. Viele der Tüten werden zudem aus Rohöl hergestellt. Dadurch werden nach Angaben der Deutschen Umwelthilfe Jahr für Jahr weltweit 30,97 Millionen Tonnen CO2 emittiert.