Das Wachstum der deutschen Wirtschaft hat sich zum Beginn des Jahres 2016 kräftig beschleunigt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte im ersten Quartal um 0,7 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zu, teilte das Statistische Bundesamt mit. Vor allem die privaten Haushalte trieben mit ihren Konsumausgaben das Wirtschaftswachstum an. Im vierten Quartal 2015 war die Wirtschaftsleistung um 0,3 Prozent gewachsen. Ökonomen hatten nur mit einem Plus von 0,6 Prozent gerechnet.

Auch die staatlichen Ausgaben für die Unterbringung und Integration Hunderttausender Flüchtlinge trugen zum Aufschwung bei. Die Bauwirtschaft profitierte zudem vom milden Winter. Die Investitionen der Unternehmen in Ausrüstungen stiegen. Der Außenhandel bremste die Entwicklung dagegen etwas, weil die Importe stärker zulegten als die Exporte.



Auch im Vorjahresvergleich wuchs die deutsche Wirtschaft: Das preisbereinigte BIP stieg um 1,3 Prozent, kalenderbereinigt um 1,6 Prozent, da ein Arbeitstag weniger zur Verfügung stand als ein Jahr zuvor. Zudem ist die Lage auf dem Arbeitsmarkt historisch günstig. Im April sank die Arbeitslosigkeit in Deutschland auf den niedrigsten Stand in diesem Monat seit 25 Jahren.



Die Verbraucherpreise in Deutschland sind im April erstmals seit Januar 2015 wieder gesunken. Die Inflationsrate lag um 0,1 Prozent niedriger als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Die Behörde bestätigte damit eine korrigierte erste Schätzung. Billiger wurden binnen Jahresfrist vor allem Energie sowie Pauschalreisen. Im Vergleich zum März sank die Teuerungsrate um 0,4 Prozent.

Deutlich weniger als im Jahr zuvor mussten die Verbraucher erneut für Heizöl (minus 28,6 Prozent) und Sprit (minus 12,9 Prozent) zahlen, aber auch die Umlagen für Zentralheizung und Fernwärme kosteten weniger. Ohne Berücksichtigung von Energie wären die Verbraucherpreise nach Angaben der Statistiker im April um 0,9 Prozent gestiegen. Nahrungsmitteln verteuerten sich leicht um 0,5 Prozent. Allerdings verlangsamte sich der Preisauftrieb deutlich. Im März hatte die Wiesbadener Behörde noch einen Anstieg von 1,3 Prozent verzeichnet.

Im Frühjahr erwartet die Regierung eine Abkühlung der Konjunktur. "Nach dem positiven Start in das Jahr 2016 dürfte sich das Wachstum der deutschen Wirtschaft im zweiten Vierteljahr etwas verlangsamen", teilte das Bundeswirtschaftsministeriums in seinem aktuellen Monatsbericht mit. Grund sei, dass die "übliche Frühjahrsbelebung angesichts der milden Witterung im ersten Vierteljahr etwas schwächer ausfallen dürfte". Wegen des warmen Winters lief es etwa für die Baubranche gut und Bauprojekte wurden bereits in das erste Quartal vorgezogen.