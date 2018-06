Auf einem Milchgipfel bei Landwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) sollen schnelle Hilfen für die Bauern beschlossen werden, die unter den derzeit niedrigen Milchpreisen leiden. Schmidt hat bereits Bürgschaften, Kredite sowie steuerliche Erleichterungen für die Landwirte angekündigt, jedoch noch keine konkrete Summe genannt. Der Lebensmitteleinzelhandel soll zudem die Preise im Kühlregal wieder erhöhen. Teilnehmer des Krisengipfels am Montag sind Vertreter des Bauernverbands, des Handelsverbands und von Molkereiverbänden.

Ein Liter Milch kostet derzeit im Supermarkt nur 46 Cent. Die Milchbauern bekommen von den Molkereien nur rund 20 Cent pro Liter, teils sogar weniger. Um kostendeckend zu arbeiten, gelten allerdings mindestens 35 Cent als notwendig. Grund für die niedrigen Preise ist ein Überangebot an Milch – nicht nur in Deutschland, sondern in Europa und weltweit.



Bund, Länder und EU müssten zur Existenzsicherung der Landwirte einen kräftigen Beitrag leisten, sagte Landwirtschaftsminister Schmidt der Zeitung Passauer Neue Presse. Auch Molkereien und Handel sollten helfen. Vom Handel gebe es bereits positive Signale, die nun in konkrete Zusagen umgemünzt werden müssten. Grundsätzlich gelte: "Wir brauchen weniger Milch für bessere Preise." Das sei Aufgabe der Marktbeteiligten, der Staat unterstütze dies aber mit Rahmenbedingungen, die etwa Absprachen zur Produktionsmenge zulassen. Deren bisherigen positiven Signale müssten bei dem Treffen in konkrete Zusagen umgemünzt werden.





Auch der Deutsche Bauernverband sieht angesichts gesunkener Milchpreise Molkereien und Handel stärker in der Pflicht. "Wir müssen mit beiden Partnern zu neuen Formen der Zusammenarbeit kommen", sagte Generalsekretär Bernhard Krüsken. "Wir brauchen bei den Molkereien mehr Verantwortung für Mengensteuerung." Sie müssten den Erzeugern bessere Rückmeldungen geben, welche Mengen zu welchen Preisen zu vermarkten seien. Vom Lebensmittelhandel erwarte der Bauernverband das klare Signal: "Das Verramschen von Milch muss aufhören", sagte Krüsken.

"Milchbauern brauchen keine Almosen"

Neben der Finanzhilfe will Landwirtschaftsminister Schmidt den Milchmarkt durch eine Drosselung der Produktion stabilisieren. "Wir brauchen weniger Milch für bessere Preise", sagte er der Passauer Neuen Presse. Allerdings sollen sich die Marktteilnehmer – Bauern und Handel – selbst darauf einigen. Es sei in einer sozialen Marktwirtschaft "nicht Aufgabe des Staates", sich in die Preispolitik einzumischen. Doch seien Absprachen über Produktionsmengen zulässig, und von dem Instrument müssten Molkereien und Erzeugergemeinschaften auch Gebrauch machen.

Niedersachsens Landwirtschaftsminister Christian Meyer (Grüne) kritisierte, die vorgesehenen Subventionen verlängerten die Krise nur. "Unsere Milchbauern brauchen keine Almosen oder Liquiditätshilfen in der geplanten Form – schon gar nicht nach dem Gießkannenprinzip", sagte er. "Viel sinnvoller sind wirksame Marktmechanismen mithilfe einer flexiblen Mengensteuerung." Es sei unverständlich, dass die Agrarminister der Länder nicht zum Gipfel eingeladen worden seien.



Der Bundesverband der Milchviehhalter warf der Bundesregierung zu spätes Handeln vor und plant eine Protestaktion am Brandenburger Tor. Notwendig seien Möglichkeiten, die Milchmenge eigenverantwortlich zu senken. Dies sollte mit staatlichen Bonuszahlungen unterstützt werden.

Bauernpräsident Joachim Rukwied hat vor dem Gipfel eine "sofort wirksame Unterstützung" für die Milchbauern angemahnt. Wenn die Politik den Bauern jetzt nicht helfe, sei mit einem "gewaltigen Strukturbruch" zu rechnen, sagte Rukwied der Neuen Osnabrücker Zeitung. Er forderte neue Subventionen für die Landwirtschaft.

Nötig seien unter anderem ein Liquiditäts- und Bürgschaftsprogramm sowie Steuerentlastungen, nicht nur für Milchviehhalter, sondern für alle landwirtschaftlichen Betriebe, sagte Rukwied. "Angebot und Nachfrage müssen wieder ins Gleichgewicht gebracht werden."

EU will Bauern helfen

EU-Agrarkommissar Phil Hogan stellte den Bauern unterdessen weitere Hilfen in Aussicht. Insbesondere die Stützungskäufe für Milchprodukte sollten ausgeweitet werden, sagte Hogan dem Tagesspiegel. In diesem Jahr seien bereits 218.000 Tonnen Magermilch für die öffentliche Lagerhaltung zu Festpreisen angekauft worden. Er werde vorschlagen, dass die Obergrenze "auf 350.000 Tonnen angehoben wird".

In Deutschland gibt es laut Bundesagrarministerium noch 73.300 Milchviehbetriebe. Sie halten 4,3 Millionen Kühe, die jährlich mehr als 32 Millionen Tonnen Milch geben. Bedeutendste Erzeugerländer sind Bayern und Niedersachsen. Im Bundesschnitt hat ein Milchbauer 57 Milchkühe. Dabei sind die Bestände in Bayern mit durchschnittlich 35 Kühen relativ klein und mit mehr als 220 Kühen in Mecklenburg-Vorpommern am größten. Pro Kopf konsumierten die Bundesbürger zuletzt über 90 Kilogramm Frischmilchprodukte jährlich – darunter mehr als 50 Kilo Trinkmilch und rund 17 Kilo Joghurt. Dazu kommen mehr als 24 Kilo Käse und sechs Kilo Butter.