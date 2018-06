Der norwegische Staatsfonds bereitet wegen Verlusten im Zuge des Abgasskandals eine Klage gegen den Volkswagen-Konzern vor. Eine Sprecherin teilte mit, Anwälte hätten dem weltgrößten Staatsfonds zu diesem Schritt geraten. Als Investor sei der Fonds dafür verantwortlich, seine Anteile an Volkswagen abzusichern. Gegen den Konzern laufen bereits zahlreiche Klagen von Anteilseignern oder Autobesitzern.

Die Sprecherin bestätigte damit einen entsprechenden Bericht der Financial Times (FT). Die Zeitung hatte berichtet, der Fonds werde sich in den kommenden Wochen einer der Sammelklagen gegen Volkswagen in Deutschland anschließen. "Unsere Anwälte haben uns nahegelegt, dass das Verhalten des Unternehmens Anlass für Ansprüche nach deutschem Recht gibt", sagte der Chefinvestor des Fonds der FT.



Fonds hatte Einbußen durch Kursverluste

Das Vermögen des Fonds beträgt 850 Milliarden Dollar, das Geld stammt hauptsächlich aus den Einnahmen des Öl- und Gasgeschäfts. Norwegen hält über den Fonds weltweit Anteile an rund 9.000 Unternehmen. Laut dem Finanznachrichtendienst Bloombergist der Fonds mit 1,64 Prozent des Kapitals der viertgrößte Aktionär bei Volkswagen. Der Fonds hatte bereits im Oktober erklärt, er habe auch wegen Kursverlusten bei VW-Aktien Einbußen hinnehmen müssen.

Volkswagen hatte im September nach Ermittlungen in den USA eingeräumt, bei Umwelttests von Dieselfahrzeugen die Abgaswerte manipuliert zu haben. Die verbotene Software in den Wagen bewirkt, dass bei den Tests ein niedrigerer Schadstoffausstoß gemessen wird, als er im Normalbetrieb entsteht. Wegen des Skandals fuhr der Konzern 2015 den größten Verlust seiner Geschichte ein.