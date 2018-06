ZEIT ONLINE: Ist es ein Problem, dass immer mehr Unternehmen in Deutschland sich auf bestimmte Zeit Arbeitskräfte von einem Vermittler ausleihen – die so genannte Leiharbeit?

Elke Jahn: Kommt drauf an. Primär wollen Unternehmen in der Lage sein, konjunkturelle oder saisonale Auftragsschwankungen abzufangen. Hier hat Leiharbeit eine Pufferfunktion. Manchmal werden auch kurzfristig abwesende Mitarbeiter ersetzt, wie beispielsweise Frauen im Mutterschutz. Natürlich gibt es auch andere Motive. Unternehmen lagern Personalrekrutierungsaktivitäten aus, sie wollen Personalkosten einsparen und auch Verwaltungsaufwand bei Einstellungen und Entlassungen reduzieren. Die Arbeitgeber müssen sich bei Entlassungen von Leiharbeitern nicht mit Sozialkriterien und weiteren Vorschriften des Kündigungsschutzes beschäftigen. Diese Kosten fallen bei der Entlassung von normalen Angestellten an.



ZEIT ONLINE: Gibt es Vorteile für die Leiharbeiter?

Jahn: Der überwiegende Teil der Leiharbeiter, etwa 60 Prozent, war zuvor arbeitslos. Sie hoffen darauf, einen Arbeitgeber kennenzulernen, der sie später übernimmt. Zwar hilft es dem Leiharbeiter, überhaupt wieder beschäftigt zu sein, aber man sieht ganz deutlich: Während die Arbeitgeber lieber jemanden für eine kurze Zeit finden wollen, suchen die Arbeitnehmer nach langfristiger Beschäftigung. Diese Interessen kollidieren grundlegend.

ZEIT ONLINE: Warum wurde dann überhaupt ein Arbeitnehmerüberlassungsgesetz geschaffen?

Jahn: Die Idee war, mehr Leute in dauerhafte Beschäftigung zu bringen in den Zeitarbeitsfirmen. Rechtlich gesehen sind diese und nicht der entleihende Betrieb der eigentliche Arbeitgeber. Obwohl Zeitarbeit Jobs nur zeitlich befristet beim Kundenunternehmen vermittelt, versprach man sich, dass mehrere Einsätze zu einem stabilen Beschäftigungsverhältnis in der Zeitarbeitsbranche führen.

ZEIT ONLINE: Das hat sich aber nicht bewahrheitet?



Jahn: In der Theorie klingt vieles gut. In der Realität scheint es aber nur selten zu funktionieren. Viele Leiharbeiter werden, wenn der Einsatz beendet ist, von ihrer Zeitarbeitsfirma nicht direkt an einen nächsten Entleiher vermittelt, sondern zurück in die Arbeitslosigkeit geschickt.

ZEIT ONLINE: Was will die Große Koalition nun verbessern?

Jahn: Der Gesetzgeber hat die Sorge, dass reguläre Jobs durch Leiharbeits-Jobs ersetzt werden. Zum einen wird nun versucht, eine gleiche Bezahlung im Vergleich zur Stammbelegschaft nach neun Monaten durchzusetzen. Zum anderen will man die Dauer, für die ein Leiharbeiter in einem Betrieb arbeiten darf, begrenzen. Dazu soll die so genannte Höchstüberlassungsdauer künftig 18 Monate betragen.

ZEIT ONLINE: Wie sinnvoll ist eine Equal-Pay-Regelung?

Jahn: Wir haben in Studien untersucht, wie viel ein Leiharbeiter durchschnittlich verdient im Vergleich zu einem außerhalb der Branche Angestellten, der eine ähnliche Tätigkeit ausübt. Leiharbeiter verdienen demnach im Durchschnitt 20 Prozent weniger als normale Arbeitnehmer. Das ist schon ein Punkt über den gestritten werden kann.

ZEIT ONLINE: Aber sind nur die Arbeitgeber Schuld an dieser niedrigeren Bezahlung? Die müssen doch zusätzlich zum Leiharbeiter-Lohn auch eine Gebühr an die vermittelnde Zeitarbeitsfirma entrichten.

Elke Jahn Elke Jahn lehrt als Professorin für Arbeitsmarktforschung an der Universität Bayreuth. Am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung forscht sie zu den Themen: flexible Arbeitsverhältnisse, internationale Migration, Suchtheorie und angewandte Mikro- und Makroökonomie.

Jahn: Genau, die Arbeitgeber zahlen für eine Service-Leistung. Das kann man mit einem Makler auf dem Wohnungsmarkt vergleichen. Letztlich ist die politische Frage, wer für diese Kosten aufkommen soll. Zum einen zahlen die verliehenen Arbeitnehmer mit niedrigeren Löhnen, aber auch die entleihenden Arbeitgeber zahlen mit ihren Gebühren an die Zeitarbeitsfirma. Es gibt aber den politischen Willen, dass Arbeitnehmer ein Schutzbedürfnis haben und nicht die Kosten dieser Beschäftigungskonstruktion tragen.

ZEIT ONLINE: Ist also zu erwarten, dass ab sofort alle Leiharbeiter nach neun Monaten die gleiche Bezahlung erhalten wie die Belegschaft des Entleihbetriebs?

Jahn: Etwa 25 Prozent der Leiharbeiter sind länger als neun Monate bei einem Zeitarbeitsbetrieb beschäftigt. Sie könnten potentiell vom Equal Pay profitieren. Meine Befürchtung ist allerdings, dass Kundenunternehmen nun Leiharbeiter bewusst kürzer entleihen, um Kosten zu sparen.

ZEIT ONLINE: Wie viele Leiharbeiter würden von der 18-Monats-Frist profitieren?

Jahn: Das Problem, reguläre Jobs würden massenweise durch unendliche Leiharbeit ersetzt, ist nicht so groß, wie einige Interessengruppen vorgeben. Nur 14 Prozent der Beschäftigungsverhältnisse im Zeitarbeitssektor dauern länger als 18 Monate. Das heißt nicht, dass es das Problem nicht gibt. Aber in erster Linie schafft Leiharbeit Beschäftigung.

ZEIT ONLINE: Aber dann dürften doch immerhin die 14 Prozent künftig fest angestellt werden?

Jahn: Das ist nicht gesagt, auch wenn sich Frau Nahles das erhofft. Die Frage ist, ob wirklich jeder Leiharbeiter nach Ablauf von 18 Monaten als regulärer Arbeitnehmer angestellt wird. Das ist eher unwahrscheinlich.

ZEIT ONLINE: Warum, die Arbeit muss doch von jemandem getan werden?

Jahn: Es gibt nach wie vor Schlupflöcher. Ein Unternehmen kann zum Beispiel nach 18 Monaten sagen: Jetzt holen wir uns für vier Wochen einen anderen. Danach stellen wir den vorherigen Leiharbeiter wieder ein. Unternehmen haben außerdem die Möglichkeit, einfach keine Aufträge mehr anzunehmen. Wenn die Folgekosten, die durch Festanstellungen entstehen, zu groß sind, kann das ökonomisch sinnvoll sein. Zumal Unternehmen oft im internationalen Wettbewerb stehen.

ZEIT ONLINE: Verfehlt das Gesetz denn damit nicht völlig seine Wirkung?

Jahn: Ein Stück weit sollen hier Reformen der Agenda 2010 wieder zurückgedreht werden. Zur Ehrlichkeit gehört aber, dass es Probleme bei der Umsetzung geben wird. Zum einen wegen weiter bestehender Schlupflöcher. Zum anderen durch Probleme bei Definitionen. Wie soll beispielsweise Equal Pay überhaupt berechnet werden? Man braucht einen vergleichbaren Arbeiter in der Stammbelegschaft. Aber was ist vergleichbar? Der Stammarbeiter hat im Zweifel viel mehr Berufserfahrung oder eine bessere Ausbildung als der Leiharbeiter. Oft gibt es in der Belegschaft einfach gar keinen vergleichbaren Arbeiter.