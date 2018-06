Chris ist Banker in der Londoner City. Er ist einer der Männer und Frauen, die jeden Morgen zu Tausenden in den Finanzdistrikt der britischen Hauptstadt strömen, um Handel zu betreiben. Und weil die Londoner City wie kaum eine andere mit der ganzen Welt und mit Europa verflochten ist, weiß er auch genau, was er vom Brexit hält: "Völlig dumme Idee – in jeder Hinsicht." Auch die Chefs von fast 1300 Unternehmen warben am Mittwoch für einen Verbleib des Landes in der EU.



Chris wird am Donnerstag dafür stimmen, dass Großbritannien in der Gemeinschaft bleibt. Viele Banker denken ähnlich, obwohl sie sich während des Wahlkampfes vor dem Referendum mit ihrer Meinung zurückgehalten haben. "Wenn wir Banker was sagen, dann geht das sowieso nach hinten los", ist die einhellige Meinung unter ihnen.

In der City ist man überzeugt, das wichtigste Finanzzentrum der Welt zu sein. Aber wird das auch so bleiben, wenn die Briten für den Brexit stimmen und Großbritannien die EU verlassen sollte? Viele bangen um den Status der City und um ihre Arbeitsplätze. Denn einige internationale Banken haben schon angekündigt, dass sie bei einem Brexit zumindest einen Teil ihrer Londoner Niederlassungen auf den Kontinent verlegen. Es könnte also gut sein, dass am Freitagmorgen in den Banken, Versicherungen und Brokerhäusern der City der große Katzenjammer beginnt.





London hat als Finanzzentrum seit Jahrhunderten davon profitiert, den Handel zwischen Europa und der Welt zu finanzieren. Und es hat dabei immer vom merkantilen Denken der britischen Banker und Politiker profitiert. Auch heute arbeiten die Finanzbranche, die Aufsicht, die Notenbank und die Regierung eng zusammen, damit sich die City immer wieder neu erfinden kann. Zurzeit profitiert sie von der weltweiten Kapitalflucht – wenn es sein muss mithilfe gewagter Trust-Konstruktionen der Offshore-Zentren. Und die Stadt ist trotz aller Anstrengungen von Paris, Frankfurt und Dublin das zentrale Tor der Welt zum Binnenmarkt.

Wird sich dies nach einem Brexit ändern? London würde dann seine wichtige Funktion als Bindeglied des Geldflusses zwischen der Welt und Kontinentaleuropa verlieren. Der direkte Zugang zum einheitlichen Markt für Finanzgeschäfte wäre verbaut.

PriceWaterhouseCoopers hat im Auftrag der City of London berechnet, dass bei einem Brexit in wenigen Jahren bis zu 100.000 Arbeitsplätze verloren gehen könnten. Derzeit arbeiten in Großbritannien etwa 1,1 Millionen Angestellte im Finanzwesen, in London etwa 350.000. Zählt man Anwälte, Wirtschaftsprüfer und die Mitarbeiter der Finanz-Technologie-Firmen dazu, sind es etwa 700.000 – so viele Einwohner, wie Frankfurt hat.

London nutzt wie kein anderes Finanzzentrum das sogenannte Passporting, das den Zugang zum EU-Binnenmarkt für Finanzgeschäfte regelt. Dieses von der EU geschaffene System bedeutet, dass jede Bank, die in irgendeinem EU-Land registriert und beaufsichtigt wird, überall in der EU Finanzgeschäfte anbieten darf. Sie muss also nicht in jedem Land eine Lizenz beantragen und sich mit den dortigen Aufsichtsbehörden herumschlagen. Das nutzen in Großbritannien etwa 1.400 Niederlassungen ausländischer Banken, Versicherungen, Broker, Investmenthäuser, Private-Equity-Gesellschaften und Hedge-Fonds.

Streng genommen ist der Zugang zum Finanz-Binnenmarkt an die Mitgliedschaft in der EU, zumindest im Europäischen Wirtschaftsraum gekoppelt. Sollte Großbritannien diesen Status nach einem Brexit verlieren, müssten Finanzinstitute die Funktionen, die vom Zugang zum EU-Markt abhängen, nach Dublin, Paris oder Frankfurt verlegen. Der Chef von JP Morgan, Jamie Dimon, sprach von bis zu 4.000 Arbeitsplätzen, die allein in seinem Institut auf dem Spiel stünden. Auf alle großen Banken der Londoner City hochgerechnet würde dies den Verlust einer fünfstelligen Zahl an Stellen bedeuten – und dies nur im Bankensektor.