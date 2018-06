Viele Briten befürchten offenbar finanzielle Verluste, sollten ihre Landsleute sich am Donnerstag tatsächlich für den Ausstieg aus der EU aussprechen. Obwohl sich das Pfund zur Wochenmitte weiter erholt hat, deckten sich viele Briten vor dem Referendum mit Euro und Dollar ein. Wie das UK Post Office mitteilte, stieg der Umsatz im Devisenhandel seit dem Wochenende im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 74 Prozent. Die Kunden vertrauen offenbar weniger auf ihr Pfund, sondern tauschen es in Fremdwährung ein.

Ganz abwegig scheinen die Sorgen nicht zu sein. Auch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung rechnet für den Fall eines Brexits mit einem raschen Einbruch der Kapitalzuflüsse nach Großbritannien und mit einer massiven Abwertung der britischen Währung. Dazu werde es schon Wochen nach dem Referendum kommen, sagte DIW-Konjunkturexperte Ferdinand Fichtner voraus.

Auch britische Investmentfonds horten im großen Stil Bargeld, um bei einem Brexit gegen Geldabflüsse gewappnet zu sein. Im Schnitt hielten die Fonds Ende Mai sechs Prozent Cash – und damit so viel wie seit November 2011 nicht mehr, wie aus Daten von Thomson Reuters Lipper hervorgeht.

Die Schweizer Großbank UBS warnte ihre Kunden vor möglichen Einschränkungen im Handel. Sollte es im Umfeld der Abstimmung zu extremen Schwankungen oder Liquiditätsengpässen kommen, könnte das Institut Schwierigkeiten haben, einige Aufträge auf seiner elektronischen Handelsplattform auszuführen. Auch andere Institute wie die niederländische ING und die französische Société Genérale hatten ähnliche Schreiben an ihre Kunden verschickt.

Londoner Banker befürchten Gehaltseinbußen

EU-Bankenkommissar Jonathan Hill hält im Falle eines Brexits Jobs in der britischen Finanzbranche für bedroht. Dann könnten Arbeitsplätze nach Frankfurt oder Paris verlagert werden, warnte er im Handelsblatt. Und damit könnte sich nicht nur der Wert des Geldes, sondern auch die Höhe der Einkommen dramatisch verschlechtern. Nach Angaben des Lohnvergleichsportals Emolument müssen Londoner Banker nach einem Brexit und einem Umzug nach Frankfurt oder Paris mit Gehaltseinbußen von bis zu 80 Prozent rechnen.



Demnach könnte sich für einige Banker ein Umzug in die Mainmetropole lohnen, da die Lebenskosten in Frankfurt 60 Prozent niedriger seien als in London. In Paris hingegen sei das Leben nur rund 35 Prozent günstiger, weshalb sich ein Umzug in die französische Hauptstadt finanziell eher nicht rechne.

Nach Einschätzung der Großbank Citi aber müssen die Londoner Banker keine Möbelpacker bestellen. "Wir sehen eine Wahrscheinlichkeit von 60 Prozent, dass sich die Mehrheit der britischen Wähler beim Referendum am 23. Juni für einen Verbleib in der EU aussprechen wird", heißt es in einer Mitteilung an Kunden. Allerdings könne auch ein knapper Sieg der Brexit-Gegner die politische Stabilität des Vereinigten Königreichs und der Europäischen Union unterminieren.

Und auch die Buchmacher im wett-verrückten Großbritannien sehen eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen Verbleib Großbritanniens in der EU. Nach Angaben des Wettanbieters Betfair ermitteln Buchmacher eine Wahrscheinlichkeit von 75 Prozent, dass sich die Briten für den"Bremain" entscheiden werden.