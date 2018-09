In der britischen Wirtschaft gibt man sich trotz aller Schreckensszenarien gelassen. Wer den betonten Optimismus auf der Konferenz des britischen Automobilverbandes SMMT am Mittwoch hörte, musste sich schon wundern: "Das ist jetzt nur ein weiteres Problem, wie eine Rezession. Aber wir haben schon andere Probleme überstanden", sagte Adrian Hallmark, Vorstand für Strategie von Jaguar Land Rover, über den geplanten EU-Austritt. Die britische Automobilindustrie sei so robust wie nie, hieß es unisono auf der Konferenz.



Zwar räumt John van Zyl, Europachef von Toyota ein, dass der Zugang zum Binnenmarkt und Freizügigkeit der Arbeitskräfte ein Vorteil seien. Und bei der Regulierung mitreden will der Automobilverband künftig auch. Aber die Frage, was es bedeuten würde, wenn Großbritannien der Zugang zum Binnenmarkt verwehrt würde, wollte der Verbandschef Mike Hawkes nicht beantworten. Der SMMT änderte seine kurzfristige Absatzprognose nicht, im Gegenteil: Jetzt, wo die Zinsen wegen der erwarteten Konjunkturschwäche niedrig blieben, sei es für die Verbraucher leichter, den Autokauf zu finanzieren. Arbeitsplätze seien nicht in Gefahr. Außerdem habe Deutschland zum Beispiel ein Eigeninteresse daran, konziliant zu verhandeln, um Großbritannien als lukrativen Absatzmarkt zu behalten.



Die Briten sagen dazu: stiff upper lip – also Oberlippe steifhalten und sich nichts anmerken lassen. Man könnte es auch Verhandlungstaktik nennen. Am Dienstag hatten sich das erste Mal seit dem Referendum Vertreter der britischen Industrie mit Wirtschaftsminister Sajid Javid getroffen. Javid will "Hand in Hand" mit der britischen Industrie verhandeln, so, dass britische Industrieinteressen gewahrt bleiben. "Wir müssen jetzt zusammenarbeiten", sagte auch Hawes vom Automobilverband. Dazu gehört, dass die Industrie nicht zu laut herausposaunt, wie wichtig ihr der Binnenmarkt ist, weil sonst die Verhandlungsposition der Briten geschwächt wird.

Wie sieht es also wirklich aus? Kurzfristig zählen die Unsicherheit, der drohende Konjunktureinbruch, die drastische Abwertung des Pfund Sterling – langfristig hingegen ist entscheidend, wie die Beziehung mit der EU ausgehandelt werden kann. Das gilt für fast jede Branche. Nur wenige profitieren derzeit: etwa die exportlastige Getränkeindustrie und da zum Beispiel der Konzern Diageo (Exporteur von Whiskey) oder aber die Tabakindustrie (BAT).



Analysten der Deutschen Bank erwarten, dass die Abwertung der Währung und der erwartete Konjunkturabschwung zu einer Nachfrageschwäche in Großbritannien führen werden, vor allem in der Automobilbranche. Die Zahl der Autozulassungen werde voraussichtlich bis Ende 2018 um 350.000 Wagen auf 2,1 Millionen Autos fallen. Auch BMW, Mercedes und VW seien betroffen, da sie ihre Preise nur schwer erhöhen könnten, auf Dauer also Gewinneinbußen verkraften müssen.



Standardisierte Prozesse lassen sich nur schwer ändern

Langfristig hängt alles von der Beziehung Großbritanniens mit der EU ab. Von den 1,6 Millionen Autos, die im vergangenen Jahr in Großbritannien von Aston Martin, VW (Bentley), BMW (Mini, Rolls-Royce), Ford, Honda, Jaguar Land Rover, Lotus, McLaren, Nissan und Toyota gebaut wurden, exportierten die Unternehmen 57,5 Prozent in die EU. Gleichzeitig stammen nur 40 Prozent der Zulieferteile aus britischen Werken, der Rest weitgehend aus der EU. Aus Mangel an geschulten Arbeitskräften suchen die britischen Produzenten in der EU nach Mitarbeitern, um die 5.000 vakanten Stellen zu füllen. Die Branche beschäftigt 169.000 Mitarbeiter direkt in der britischen Produktion. In der Zulieferindustrie sind 814.000 Personen tätig.



Christos Tsinopoulos von der Durham University Business School sagt: "Die Industrie arbeitet auf der Grundlage, dass sie mit der EU einen interessanten Markt an Fachleuten zur Verfügung hat. Zudem sind die Produktionsprozesse effizient mit der Zulieferkette aus der EU verzahnt." Dies funktioniere nur, weil die rechtlichen Vorschriften und Normen innerhalb der EU standardisiert seien. Sobald sich dies ändere, leide die Branche. Zudem könne die Zulieferkette in den heutigen Produktionsprozessen nur sehr schwer umgestellt werden. Das gilt für die Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Konzerne wie Siemens, die Nahrungsmittelindustrie und Telekommunikation. "Und wenn dann Beamte nach einem Punktesystem entscheiden sollen, welche Arbeitskräfte ins Land kommen dürfen, werden die Standortnachteile offensichtlich."



Noch warten Unternehmer freilich ab, wie die Verhandlungen anlaufen werden. Siemens zum Beispiel wird im kommenden Jahr seine Produktionsanlage von Windturbinen in Hull in Betrieb nehmen, hat aber neue Projekte in dem Sektor auf Eis gelegt.