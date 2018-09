Die Europäische Zentralbank (EZB) darf im Ernstfall mit deutscher Beteiligung Eurokrisenstaaten durch Staatsanleihenkäufe stützen. Die Bank habe ihre Kompetenzen mit dem Programm nicht überschritten, entschieden die Richter des Zweiten Senats am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Sie wiesen mehrere Klagen gegen das sogenannte Outright-Monetary-Transactions-Programm (OMT) ab.

Der sogenannte OMT-Beschluss von 2012 sieht vor, notfalls unbegrenzt Staatsanleihen von Krisenstaaten zu kaufen, um diese zahlungsfähig zu halten. Das Anleihenkaufprogramm ist bislang nicht zum Einsatz gekommen. Nach Ansicht der Richter verstoße es wegen begrenzender Auflagen des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) nicht gegen das Verbot der monetären Haushaltsführung in Eurokrisenstaaten, entschieden die Karlsruher Richter. Die Bundesbank darf sich deshalb künftig an dem Kauf maroder Staatsanleihen beteiligen, Bundesregierung und Bundestag müssen aber beobachten, ob sich das Programm an die vom EuGH (Az. 2 BvR 2728/13 u.a.) bestimmten Grenzen hält.

Der Senat habe zwar weiterhin Bedenken, sehe sich aber an die Luxemburger Rechtsprechung gebunden, sagte Gerichtspräsident Andreas Voßkuhle in Karlsruhe. Voraussetzung für eine Beteiligung der Bundesbank ist demnach zum Beispiel, dass die EZB etwaige Staatsanleihenkäufe nicht vorab ankündigt. Bundesregierung und Bundestag müssen das überwachen und wenn notwendig einschreiten.



Allein mit der Ankündigung konnte EZB-Präsident Mario Draghi damals die Märkte beruhigen. Das räumen auch seine Kritiker ein. Umstritten war, ob die Notenbank eigenmächtig solche Risiken für den Steuerzahler eingehen und direkt in nationale Haushalte eingreifen durfte. Denn als nicht demokratisch legitimiertes EU-Organ ist die Zentralbank nicht befugt, Wirtschaftspolitik zu betreiben. Voßkuhle sagte bei der Urteilsverkündung: "Die Europäische Rechtsgemeinschaft ist aus diesem Verfahren gestärkt hervorgegangen."



Geklagt haben neben anderen der frühere CSU-Vize Peter Gauweiler, der Verein Mehr Demokratie mit Ex-Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin (SPD) und die Linksfraktion im Bundestag.

Auf die aktuellen Anleihenkäufe der EZB ist das Urteil nicht direkt übertragbar. Um die Konjunktur anzukurbeln, steckt die Notenbank seit März 2015 viele Milliarden Euro in Staats- und Unternehmensanleihen. Im Fachjargon heißt das Quantitative Easing (QE). Auch dagegen gibt es Verfassungsklagen.