Die grünen Hügel im Nordosten von Madagaskar um Sambava sind von einem unverwechselbaren Geruch erfüllt. Es ist Vanille-Erntesaison. 80 Prozent der weltweit gehandelten Vanille werden auf hier produziert, nach Safran das zweitteuerste Gewürz. Eingeführt haben Europäer die Pflanze um 1500 von Mexiko aus. Grund für den hohen Preis: Jede Blüte wird einzeln per Pinzette bestäubt, die Schoten geerntet gekocht und jeden Tag für zwei Stunden in der Sonne getrocknet, dann wieder in Säcke verpackt – das ganze über zwei Wochen hinweg.