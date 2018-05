Die rund 550.000 Beschäftigten der chemischen Industrie bekommen mehr Geld. Gewerkschaft und Arbeitgeber einigten sich für die Tarifmitarbeiter in der drittgrößten deutschen Industriebranche auf eine zweistufige Erhöhung. Zunächst gibt es 3,0 Prozent mehr, nach 13 Monaten steigt der Lohn noch einmal um 2,3 Prozent. Dies wurde nach der zweiten Verhandlungsrunde von beiden Seiten bestätigt.

Damit gelang in der Branche erneut ein Abschluss ohne Streiks. Die Tarifpartner beschlossen zudem ein Programm zur Berufsvorbereitung angehender Lehrlinge, das eine Million Euro kosten wird. Darin sind auch Maßnahmen zur Ausbildung von Flüchtlingen vorgesehen.



Der Verhandlungsführer der Gewerkschaft IG BCE, Peter Hausmann, ist mit dem Ergebnis zufrieden: "Wir haben einen guten Kompromiss erzielt, das Ergebnis entspricht der Lage in der chemischen Industrie. Die Prozentzahlen können sich auch im Branchenvergleich sehen lassen." Georg Müller, der für die Arbeitgeber am Verhandlungstisch saß, sprach dagegen von einem Ergebnis an der Belastungsgrenze. "Das ist ein Kraftakt." Dieser sei nur mit seiner langen Laufzeit tragbar, die Planungssicherheit und Flexibilität biete. Die nächste Tarifrunde steht erst wieder in zwei Jahren an.