Bei der Suche nach einem Käufer für den defizitären Flughafen Hahn will sich das Land Rheinland-Pfalz nun doch nicht nur auf Verhandlungen mit den restlichen zwei Bietern beschränken. Stattdessen soll das Bieterverfahren nach dem geplatzten Verkauf an den chinesischen Konzern Shanghai Yiqian Trading (SYT) komplett neu ausgeschrieben werden, sagte Martin Jonas von der Wirtschaftsprüfungsfirma Warth & Klein Grant Thornton dem Handelsblatt. "Wer sich jetzt als Interessent meldet, mit dem können wir dann auch sprechen."

Der Verkauf an SYT war geplatzt, weil die Chinesen den Kaufpreis nicht wie vereinbart gezahlt hatten. Für den Airport-Anteil von 82,5 Prozent wollte die Regierung in Mainz 13 Millionen Euro von den Chinesen. Nach Aussagen der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) handelte es sich wahrscheinlich um einen Betrüger. Das Land stellte Strafanzeige. Am Donnerstag überstand Dreyer ein Misstrauensvotum wegen des gescheiterten Verkaufs des Flughafens.

Die Landesregierung hat Jonas beauftragt, den Verkaufsprozess ergänzend zur bisherigen Beratungsgesellschaft KPMG zu begleiten. KPMG sollte den Interessenten aus China wirtschaftlich durchleuchten, hatte aber nur einen beschränkten Prüfauftrag vom Land erhalten.