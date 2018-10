Die neue britische Regierung dringt auf eine rasche Klärung wichtiger Handelsbeziehungen nach dem Brexit-Votum. Handelsminister Liam Fox kündigte in der Zeitung Sunday Times Neuverhandlungen mit Partnerländern an. Dazu werde er bald in die USA reisen. Mit Kanada habe er bereits am Freitag "sehr erfolgreiche" Handelsgespräche geführt. Fox strebt nach eigenen Worten rund ein Dutzend Vereinbarungen mit Ländern außerhalb der EU an. Sie sollen stehen, wenn Großbritannien die EU verlässt.

Zu den Partnern sollen Staaten gehören, die selbst an einem schnellen Abschluss interessiert seien, sowie einige der weltweit größten Volkswirtschaften. "Wir können Großbritannien zu einem Leuchtturm des offenen Handels machen", betonte Fox. Nach Angaben des Büros der neuen Premierministerin Theresa May hat ihr australischer Amtskollege Malcolm Turnbull bereits deutlich gemacht, dass er so schnell wie möglich einen Freihandelspakt vereinbaren wolle.

Besonders wichtig ist den Briten ein Abkommen mit den USA. Präsident Barack Obama hatte allerdings für den Fall eines Brexit gewarnt, dann würde sich Großbritannien am "Ende der Warteschlange" wiederfinden. Die USA würden zunächst ein Abkommen mit "dem größten Handelspartner – dem europäischen Markt" anstreben, sagte Obama, der allerdings im Januar 2017 aus dem Amt scheidet, im April.