Deutsche und französische Panzer standen auf der Pariser Rüstungsmesse direkt nebeneinander. Uniformierte aus Gambia, Anzugträger aus Osteuropa und andere Fachbesucher aus der ganzen Welt begutachteten das aufgereihte Kriegsgerät. Auf der Eurosatory am Rand der französischen Hauptstadt zeigten Mitte Juni die Unternehmen Nexter aus Versaille und Krauss-Maffei Wegmann aus München ihre Produkte an einem gemeinsamen Messestand. Sie haben im Dezember die Holding KNDS gegründet. Ein erster Schritt zur geplanten Fusion.

Auch Airbus, Europas größter Luft- und Raumfahrtkonzern, präsentierte seine Sicherheits- und Rüstungstechnik auf der Messe, die von etwa 57.000 Gästen aus 151 Ländern besucht wird. Airbus, früher EADS, entstand aus dem Zusammenschluss mehrerer Flugzeughersteller aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Spanien. Heute ist der Konzern auch in der Rüstungsproduktion ein Riese.

Eine Erfolgsgeschichte, die Wolfgang Schäuble, dem deutschen Finanzminister, nicht entgangen sein dürfte. Schließlich hat sich der CDU-Politiker jüngst in mehreren Interviews für eine neue, gemeinsame europäische Rüstungspolitik ausgesprochen. Dezidiert hat er deutsch-französische Projekte genannt, die über einen Fonds gemeinsam finanziert werden könnten. Schäuble will die europäischen Rüstungsbranchen stärker vernetzen und konzentrieren. Dabei sollen auch die im internationalen Vergleich strengeren deutschen Ausfuhrregeln fallen: "Mit unserem Rüstungsexportkontrollregime sind wir nicht europatauglich", sagte Schäuble.

Lobby-Vertreter dürften sich freuen

Auch beim Kauf von Panzern, Kriegsschiffen und Jets durch EU-Mitglieder soll es nach dem Willen des Finanzministers Änderungen geben. "Warum lassen wir es laufen, dass 27 europäische Mitgliedsstaaten viel Geld verschwenden, weil ihre Rüstungsbeschaffung national organisiert ist?", fragte Schäuble. "Es gibt so viel zu tun. Die Zeit europapolitischer Sonntagsreden muss vorüber sein." Für ihn soll die Zusammenlegung der Rüstungsindustrie und leichterer Ausfuhrregeln eine Reaktion auf die Krise der EU nach dem Brexit sein.

Schäubles Vorstoß löste im politischen Berlin einige Überraschung und starke Kritik aus. Die Opposition zeigte sich entsetzt über Schäubles Forderungen, die deutschen Exportregeln aufzuweichen. "Ich weiß überhaupt nicht mehr, ob Schäuble nicht mittlerweile vollkommen die Bodenhaftung verloren hat", sagte Jan van Aken, Rüstungsexperte der Linkspartei. Europa brenne und Schäuble falle lediglich ein: "Oh, lasst uns die Waffenverkäufe besser koordinieren." Auch die Grünen-Vorsitzende Simone Peter erklärte Schäuble für "nicht europatauglich".

Bei den Lobby-Verbänden der Hersteller von Waffensystemen und Sicherheitstechnik dürfte der Vorstoß hingegen gut ankommen. Sie fordern seit Jahren, dass die Bundesregierung mehr Exporte genehmigt. Und sie beklagen, dass sie weniger Aufträge von der Bundeswehr und den Natostaaten erhalten. In einem Strategiepapier der Bundesregierung heißt es: "Die noch stark national orientierten wehrtechnischen Industrien in Europa stehen aufgrund überwiegend sinkender Verteidigungshaushalte, des verstärkten internationalen Wettbewerbs und der Tendenz zu global agierenden Systemhäusern vor steigenden Herausforderungen."



Gesamtvolumen erheblich gestiegen

Dabei haben die deutschen Waffenbauer keinerlei Probleme, ihre Produkte international erfolgreich zu vermarkten. Ganz im Gegenteil. In dieser Woche präsentiert die Bundesregierung ihre Rüstungsexport-Zahlen für 2015. Schon jetzt steht fest, dass ein neues Allzeithoch erreicht wurde. Die Bundesregierung soll die Ausfuhr von Rüstungsgütern und Waffen für mehr als acht Milliarden Euro genehmigt haben. Ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums bestätigte bereits, dass "das Gesamtvolumen erheblich gestiegen ist". Die Unternehmen haben also weltweit erfolgreich mit Kunden verhandelt.

Und das auch, weil die Bundesregierung die Rüstungsindustrie bei Forschung, Produktion und Export seit Jahren immer stärker fördert. So erhalten etwa die Hersteller von Panzern und U-Booten vom Staat verschiedene Subventionen – ihre Produkte zählen zu den "Schlüsseltechnologien", die unbedingt in Deutschland produziert werden sollen. "Zu deren Erhalt beziehungsweise ihrer Förderung verfügt die Bundesregierung über folgende Instrumente: ressortübergreifende Abstimmung und Priorisierung von Forschungs- und Technologie-Maßnahmen, gezielte Industriepolitik, Exportunterstützung sowie die Auftragsvergabe durch das Bundesministerium der Verteidigung", heißt es in einem Strategiepapier, das die Bundesregierung im vergangenen Jahr erlassen hat.