Im Jahr 2014 hat Deutschland Einzelgenehmigungen für die Ausfuhr von Waffen in Höhe von 3,97 Milliarden Euro erteilt. Ein Jahr später sollen es laut Welt am Sonntag 7,86 Milliarden Euro gewesen sein. Das Blatt beruft sich dabei auf den neuen Rüstungsexportbericht des Bundeswirtschaftsministeriums, den das Bundeskabinett am kommenden Mittwoch beschließen will.



Damit wäre die Summe nochmals höher als von Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) im Februar angekündigt – damals hatte er unter Berufung auf vorläufige Berechnungen eine Summe von 7,56 Milliarden Euro genannt. Zu seinem Amtsbeginn hatte Gabriel gesagt, er wolle Waffenexporte restriktiver handhaben als die Vorgängerregierung aus CDU, CSU und FDP.



Das Wirtschaftsministerium begründet den Anstieg laut Welt am Sonntag mit Sonderfaktoren: So sei der Verkauf von vier Tankflugzeugen nach Großbritannien im Wert von 1,1 Milliarden Euro 2015 genehmigt, die Flugzeuge seien aber schon 2008 gefertigt worden. Zudem seien Kampfpanzer und Panzerhaubitzen samt Munition sowie weitere Begleitfahrzeuge für Katar im Wert von 1,6 Milliarden Euro genehmigt worden. Diese Ausfuhren seien bereits 2013, also noch unter einer schwarz-gelben Bundesregierung, genehmigt worden, heißt es laut Welt am Sonntag in dem neuen Rüstungsexportbericht. Demnach genehmigte die Bundesregierung im Jahr 2015 insgesamt 12.687 Anträge zu Waffenausfuhren, 593 mehr als im Vorjahr. Lediglich 100 Anträge seien abgelehnt worden.



Schon Mitte Juni 2016 hatte der Branchendienst Jane's bekanntgegeben, dass Deutschland weltweit der drittgrößte Waffenexporteur ist. Der Rüstungsexportbericht 2015 soll am kommenden Mittwoch im Bundeskabinett beschlossen werden.